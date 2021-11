L’Atalanta blinda Gasperini: “Con noi fino al 2024”, ma c’è un’opzione per un altro anno Dopo la vittoria per 4-0 contro il Venezia è stato Luca Percassi ad annunciare ufficialmente il prolungamento del contratto di Gasperini. “Crede nel nostro progetto e noi crediamo in lui”

Gian Piero Gasperini ha rinnovato il contratto con l’Atalanta fino al 2024

La notizia del rinnovo del contratto di Gian Piero Gasperini arriva dopo la vittoria scintillante dell'Atalanta contro il Venezia. Poker di reti nel segno di Pasalic – autore dei una tripletta – e sigillo di Koopmeiners schiantano i lagunari e consegnano alla ‘dea' il terzo posto momentaneo in classifica nell'attesa che si completi la 15sima giornata. All'orizzonte c'è già la prossima quando i nerazzurri affronteranno il Napoli in un match che ha il sapore di Champions e di scudetto.

Il tecnico dribbla discorsi del genere, allontana da sé e dalla sua squadra che il titolo tricolore possa essere un obiettivo ("non siamo ancora pronti perché non abbiamo ancora acquisito questa maturità") e ringrazia la società per l'attestato di fiducia. "Avevamo già un accordo, adesso l'abbiamo siglato. Da parte mia va il ringraziamento a questo ambiente che mi sta dando grandi soddisfazioni. Non è solo una scelta calcistica, ma la dimostrazione di un feeling che ormai va avanti da tempo".

Atalanta devastante nonostante tutto, in particolare per una preparazione che a causa dell'Europeo e della Copa America ha sottratto energie e risorse preziose. Automatismi di gioco e condizione atletica sono saliti di tono nel corso delle giornate e chiunque voglia stare lassù deve fare i conti con gli orobici. "Abbiamo avuto delle difficoltà che hanno causato degli infortuni soprattutto di natura muscolare, situazione che non ci erano capitate molto in passato. Ora ne stiamo venendo fuori".

Pasalic autore della tripletta contro il Venezia, uno dei punti fermi della ’dea’ di Gasperini

Dal tecnico alla società, è Luca Percassi a ufficializzare ciò che era già stato sancito mettendo nero su bianco. Quel rapporto iniziato con Gasp nel 2016 è destinato a continuare ancora per un po': fino al 2024, con opzione per il prolungamento per un'altra stagione. "Questa è la dimostrazione che Gasperini crede nel nostro progetto – le parole del massimo dirigente – e che l'Atalanta crede nel proprio allenatore. Siamo felici di annunciarlo dopo un'importante vittoria in casa".