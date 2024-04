L’assurda trasferta dei tifosi del Boca nello stadio a 4000 metri: in viaggio con 40 fuoristrada

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il viaggio dei tifosi del Boca Juniors verso la Bolivia è stata una vera e propria traversata tra strade impervie, sentieri poco battuti e soprattutto una scalata verso i 4000 metri di altezza: hanno fatto il giro del web le immagini di un gruppo di sostenitori argentini che hanno deciso di seguire la squadra a Potosì per la partita di Copa Sudamericana, un'avventura molto più che una trasferta.

Il Nacional Potosì è una delle famose squadre di altura del calcio boliviano: il suo stadio si trova a 3960 metri sul livello del mare e spesso le squadre ospiti soffrono per mancanza d'ossigeno e sono costrette durante l'intervallo ad aiutare i giocatori con maschere e bombole per fargli riprendere fiato. Giocare in questo tipo di impianti è difficile per chiunque, ma anche per i tifosi non è stata una passeggiata andare al seguito del Boca.

Il giornale argentino SportsCenter ha diffuso alcune immagini del viaggio che gli argentini hanno dovuto sostenere: nel video si vedono dei fuoristrada che attraversano una strada sterrata prima di entrare in una cittadina semideserta, salendo ogni metro sempre di più. Da Buenos Aires a Potosì ci sono circa tre ore di strada, aiutandosi con un veicolo 4×4 per affrontare al meglio ogni tipo di strada e di salita. E inoltre la squadra e i suoi tifosi hanno dovuto soggiornare a 150km dalla città, visto che non c'erano strutture in grado di accoglierli.

Spostarsi con un fuoristrada è l'unica soluzione, dato che in autobus il tempo di percorrenza raddoppierebbe, oltre all'aumentare del rischio di incidenti che in questa tratta sono all'ordine del giorno, come quello che lunedì ha causato 4 morti e 36 feriti. Per questo i tifosi hanno deciso di sposarsi con delle automobili a noleggio, trovandone in totale 40 che gli permettessero di raggiungere lo stadio.

Una situazione a dir poco surreale, che in Europa sembra un'assurdità ma che invece in Sudamerica è quasi all'ordine del giorno. Le coppe continentali costringono le squadre a trasferte lunghe, estenuanti e delle volte anche impossibili, soprattutto quando si tratta di raggiungere gli stadi che si trovano in Bolivia.