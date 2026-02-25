L’assurda statistica di Pinsoglio in Champions, ha più cartellini gialli che partite giocate

Carlo Pinsoglio non ha mai giocato una partita in Champions League, eppure è riuscito comunque a prendere un'ammonizione. È l'assurda statistica del terzo portiere della Juventus che nel ritorno dei playoff contro il Galatasaray è riuscito a prendere un cartellino giallo protestando dalla panchina a causa delle perdite di tempo dei turchi che hanno reso il gioco molto spezzettato nel primo tempo. È un caso più unico che raro quello dell'estremo difensore che in un modo o nell'altro è comunque riuscito a rientrare nel tabellino pur non giocando.

Perché è stato ammonito Pinsoglio

Si è sbracciato lui dalla panchina per far valere le ragioni dei bianconeri, impegnati nella possibile rimonta contro la squadra turca per cercare di rientrare agli ottavi di Champions League nonostante la pesante sconfitta subita nella partita d'andata. Come era facile immaginare il Galatasaray ha giocato tanto con il cronometro sfruttando ogni occasione per perdere tempo: ogni fallo era un pretesto e i giocatori hanno fatto in modo di spezzettare il primo tempo per non correre troppi rischi, anche se hanno comunque subito il gol dell'1-0 con il rigore di Locatelli.

Pochi minuti prima dell'intervallo anche Pinsoglio ha perso la pazienza dalla panchina, unendosi all'insoddisfazione di tutti in casa Juve per le perdite di tempo. Il portiere ha protestato più di tutti e l'arbitro ha deciso di ammonirlo dalla panchina per placare la polemica e tenerlo a bada: si era agitato troppo ed è stato sanzionato, dando vita a una statistica piuttosto surreale. Il terzo portiere non ha mai giocato una partita in Champions League in tutta la sua carriera, eppure oggi è stato ammonito. Ha preso un giallo prima ancora del suo debutto europeo, una circostanza piuttosto bizzarra.