L’assurda aggressione a Luis Rubiales preso a colpi di uova: l’autore del folle gesto… è suo zio

L'incredibile episodio è avvenuto durante la presentazione di un suo libro quando l'ex numero uno del calcio spagnolo Luis Rubiales si è visto aggredire da un uomo che gli ha urlato contro e lanciato delle uova colpendolo. La reazione dell'ex capo della federcalcio iberica è stata repentina, scagliandosi sull'aggressore e scatenando un parapiglia generale. Alla fine l'uomo è stato fermato ed indentificato: si tratta del suo omonimo Luis Rubiales, nonché suo zio. "E' sempre stato un piantagrane" ha poi affermato Rubiales che ha spiegato anche la sua scomposta reazione: "Ho temuto avesse una pistola e mi volesse sparare".

L'aggressione a Luis Rubiales: un uomo gli urla contro e lo colpisce con delle uova

Un uomo, che si è alzato improvvisamente dal pubblico presente durante le presentazione del suo ultimo libro "Kill Rubiales" , ha tentato di aggredire Luis Rubiales, l'ex presidente della federcalcio spagnola coinvolto nello "scandalo Hermoso" e costretto alle dimissioni e processato. L'aggressore gli ha prima urlato contro e poi ha lanciato delle uova.Rubiales si è alzato immediatamente gettandosi verso l'uomo per poi inseguirlo scatenando il panico. La sicurezza ha impedito alla fine che la situazione degenerasse: l'uomo è stato arrestato e portato via dalla polizia.

Rubiales spiega l'aggressione e rivela: "Ho avuto paura che fosse armato. Chi era? Mio zio"

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Luis Rubiales dopo l'incidente, la paura è stata enorme e per questo l'istinto immediato è stato quello di reagire, attaccando a propria volta: "Dopo il lancio delle uova" ha spiegato l'ex numero 1 del calcio spagnolo, "ho temuto il peggio, che fosse anche armato, con una pistola in mano". Poi la rivelazione sconcertante ai limiti del paradosso: "L'aggressore è mio zio", il fratello minore di suo padre, anch'egli di nome Luis Rubiales, che lui stesso aveva riconosciuto. "Sinceramente non ne sono sorpreso del tutto: è sempre stato un perfetto piantagrane, una persona squilibrata"