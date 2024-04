video suggerito

Larrivey segna dopo essere stato atterrato dal portiere: la palla finisce incredibilmente in rete Joaquín Óscar Larrivey a 39 anni segna un gol incredibile nella Serie B cilena. Consegna al suo Magannales una vittoria al minuto 97 dopo aver fatto gol nel modo più rocambolesco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Joaquín Óscar Larrivey è ancora protagonista dopo le ultime esperienze in Italia tra Cosenza e Sudtirol in Serie B. L'attaccante argentino a 39 anni oggi milita nella serie cadetta cilena indossando la maglia del Magallanes. Nel corso dell'ultimo match di campionato giocato in casa del Santiago Wanderers, l'ex Cagliari ha messo a segno un gol allo scadere, al minuto 97 per il 2-3 finale che ha consentito alla sua squadra di centrare una fondamentale vittoria.

Un gol rocambolesco, incredibile che con un pizzico di fortuna ha visto Larrivey festeggiare dopo essere finito a terra atterrato dal portiere avversario. Il tutto è accaduto nei minuti finali quando la partita lentamente sembrava ormai pronta per chiudersi sul punteggio di 2-2. Improvvisamente però un lancio lungo dalla metà campo del Magallanes cerca di trovare proprio Larrivey che nel frattempo stava correndo verso la porta dei Wanderers. Il portiere di casa esce nel tentativo di prendere palla e anticipare l'attaccante ma sbaglia favorendo nel modo più incredibile l'argentino.

Il portiere intercetta il pallone lanciato dalla metà campo del Magallanes ma sbaglia lo stop e la palla finisce proprio sulla corsa di Larrivey. L'argentino si avventa come un falco sulla sfera e la tocca quel tanto che basta per dargli la giusta forza e farla rotolare verso la porta. L'estremo difensore di casa tenta il tutto per tutto e non può far altro che tentare di fermarlo come può: allunga la gamba e lo fa cadere per terra.

Leggi anche Il tiro inspiegabile di Sterling su punizione: la palla finisce nella parte alta della tribuna

Il rimpallo fortunoso però, nonostante la caduta di Larrivey, consente alla sfera di finire in rete per la gioia del giocatore. L'argentino si alza immediatamente ed esulta a quel gol incredibile ma arrivato con tanta tenacia nonostante il lancio del suo compagno da metà campo sembrava ormai preda del portiere. Tre punti e altra grande realizzazione da incorniciare per il giocatore che a 39 anni non sembra proprio volersi fermare.