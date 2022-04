“L’arbitro voleva la tripletta di Benzema”: il Real Madrid finisce nell’occhio del ciclone In Spagna polemiche a non finire sul Real Madrid dopo i 3 rigori concessi nel match contro il Celta. Non mancano le accuse pesanti da parte della stampa e dei protagonisti in campo.

A cura di Marco Beltrami

“Que les regalen la Liga”, ovvero “Regalategli il campionato”. Questa la copertina del quotidiano di Barcellona Sport, che è la sintesi delle polemiche scatenatesi dopo Celta Vigo-Real Madrid. Le merengues impegnate al Balaidos, dopo la debacle interna contro il Barcellona, non potevano sbagliare per blindare ulteriormente il primato e lanciare un messaggio alle inseguitrici. Alla fine è arrivata una vittoria pesantissima per 2-1, ma a far discutere sono state le polemiche per l’arbitraggio. I padroni di casa hanno recriminato a lungo per i 3 rigori concessi al Real e per il gol annullato grazie all’intervento del Var.

Un avvio di match complicato per la capolista, salvata ancora una volta da un attento Courtois, si è messa in discesa dopo il primo rigore concesso per un’ingenuità di Nolito che ha steso nella propria area Militao. Inutili le proteste per l’entità del contatto, con Benzema che dal dischetto ha fatto 1-0. Nel finale del primo tempo i galiziani, sono riusciti a trovare il pari con Galhardo, ma l’intervento del Var ha cambiato tutto valutando l’intervento decisivo nel contrastare Alaba sulla linea di porta, e punendo la posizione irregolare dell’attaccante. Un’altra decisione che ha scatenato le polemiche a non finire del Celta.

Ma non è finita qui perché sono arrivati poi altri due rigori per il Real, dopo che Nolito era riuscito a fissare il punteggio sull’1-1. Punito prima un fallo di Murillo su Rodrygo e poi un intervento di Mendy su Benzema. Quest’ultimo dopo aver fallito il suo secondo tentativo, ha realizzato il secondo consegnando la vittoria alla formazione di Ancelotti. Se il pubblico di casa ha preso il tutto quasi con filosofia, chiedendo ironicamente a suon di cori il rigore per gli avversari ad ogni intervento in area, la squadra del Celta si è molto arrabbiata con il direttore di gara e nel finale ha fatto sentire la sua voce.

Molto deluso in particolare il capitano della squadra galiziana Iago Aspas, che ha speso parole che potrebbero costargli anche un provvedimento disciplinare, e una sanzione. Ai microfoni di Movistar, l'attaccante ha dichiarato: "I primi due rigori forse c'erano, ma l'ultimo dal mio punto di vista no. Sembrava che l'arbitro volesse e stesse cercando di far fare una tripletta a Benzema". E a proposito poi dell'episodio che lo ha visto protagonista, con il fuorigioco che ha portato all'annullamento del gol: "Non ho gli occhi dietro e non posso vedere che il difensore avversario era alle mie spalle". Un altro week-end contraddistinto dalle polemiche dunque nella Liga.