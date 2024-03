L’arbitro Taylor manda in confusione il giocatore del Qarabag: vuole dargli il cinque ma lo espelle L’arbitro Taylor ha espulso Elvin Cafarquliyev del Qarabag durante il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bayer Leverkusen cancellando l’iniziale decisione di ammonirlo. Il gesto del direttore di gara ha mandato però in confusione il giocatore azero che stava anche per dargli il cinque. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Elvin Cafarquliyev del Qarabag ha vissuto una serata a dir poco particolare nel corso della sfida che la squadra azera ha giocato in Germania negli ottavi di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Avanti di un gol al minuto 62, gli ospiti si ritrovano improvvisamente in dieci proprio per via dell'espulsione del terzino sinistro del Qarabag. L'arbitro Taylor, dopo aver visionato al VAR l'azione, ha deciso di cambiare il colore del cartellino passandolo da giallo a rosso a seguito di una trattenuta a dir poco discutibile.

Il momento della trattenuta su Frimpong che però cadrà poi solo una volta entrato in area di rigore.

Una decisione che ha mandato in confusione lo stesso Cafarquliyev dopo una lunga attesa che ha visto Taylor incollato al monitor per alcuni minuti. Il giocatore del Qarabag aveva capito che l'arbitro potesse estrarre il rosso ma improvvisamente interpreta male il gesto del direttore di gara e pensa che volesse invece cancellargli completamente l'ammonizione, senza alcuna sanzione. Ecco perché prova a dargli il cinque come cenno d'intesa ma Taylor è glaciale e gli mostra immediatamente il cartellino rosso.

Il direttore di gara e il VAR hanno giustificato quell'espulsione come fallo da ultimo uomo commesso dal terzino del Qarabag che avrebbe fatto perdere l'equilibrio a Frimpong del Leverkusen. Una decisione che lascia molti dubbi dato che la trattenuta alla maglietta del giocatore dei tedeschi era stata molto lieve e la caduta di Frimpong è arrivata successivamente, a diversi metri di distanza dal punto del fallo. Un cartellino rosso di fatto molto generoso che ha poi inevitabilmente facilitato la rimonta della squadra di Xabi Alonso ai quarti dopo la doppietta di Schick.

Il gesto di Taylor che manda in confusione il giocatore del Qarabag.

Cafarquliyev è rimasto spiazzato dalla decisione dell'arbitro. Temeva che Taylor potesse estrarre il rosso cambiando il suo iniziale provvedimento dell'ammonizione ma ha capito male il gesto dell'arbitro. Il direttore di gara apre le braccia comunicando la cancellazione del cartellino giallo. A quel punto il terzino del Qarabag pensava che Taylor si fermasse lì non che tirasse fuori un rosso diretto. Un provvedimento piuttosto severo e che ha lasciato diversi dubbi considerando la dinamica dell'azione e la caduta di Frimpong arrivata solo in un secondo momento.