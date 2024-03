Schick indica al compagno dove vuole la palla e segna il gol qualificazione: doppietta in 4 minuti Schick eroe della serata per il Bayer Leverkusen in Europa League: l’ex attaccante della Roma fa doppietta in 4 minuti e manda ai quarti la squadra di Xabi Alonso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Schick indossa il mantello e diventa l'eroe della serata per il Bayer Leverkusen. L'attaccante ceco indica al compagno dove vuole il pallone e regala la qualificazione ai quarti di Europa League al club tedesco con una doppietta nei minuti di recupero. In occasione di una delle ultime azioni della partita, l'ex attaccante di Roma e Sampdoria ha alzato la mano e ha chiamato la palla a Ezequiel Palacios: l'argentino ha pennellato sul secondo palo e il numero 14 ha incrociato di testa facendo esplodere i tifosi tedeschi e la panchina.

I ragazzi di Xabi Alonso erano andati sotto per 2-0 contro il Qarabag, sulla falsariga dell'andata in Azerbaigian, ma alla fine l'hanno spuntata con un 3-2 in rimonta clamoroso. A prendersi la scena alla BayArena per le ‘Aspirine' è stato Patrik Schick, vecchia conoscenza del calcio italiano.

Schick è stato inserito da Xabi Alonso al 59′ al posto di Borja Iglesias e ha lasciato il segno in maniera incredibile: il numero 14 ha piazzato prima con la zampata del 2-2 al 93′ e pochi minuti dopo con un colpo di testa ha ribaltato tutto.

L'attaccante ceco aveva messo la sua firma anche nella partita d'andata, che andò esattamente come questa sera: Schick ha firmato il gol del pareggio finale dopo che gli azeri si erano portati sul doppio vantaggio e Wirtz aveva ridotto le distanze.

Schick ha realizzato cinque reti nelle ultime quattro partite: più di quante ne ha messe a referto in Bundesliga, dove ha segnato soltanto una tripletta al Bochum il 20 dicembre. Nel quadro complessivo c'è anche il gol fatto registrare agli ottavi di Coppa di Germania, in occasione della vittoria contro il Paderborn.

Grazie alla doppietta di Patrik Schick il Bayer Leverkusen mantiene l'imbattibilità, che sale a 292 giorni e 37 gare stagionali: 32 vittorie e 5 pareggi per Xabi Alonso nel 2023/2024 e un'altra rimonta da ricordare.