L’appello dei tifosi del Celtic in attesa della Lazio in Champions: “Rendiamogli l’ambiente ostile” La curva del Celtic ha lanciato un appello a tutta la tifoseria in occasione della sfida di Champions contro la Lazio. L’obiettivo del tifo organizzato degli scozzesi è uno solo: “Abbiamo il dovere di rendere la nostra casa un ambiente ostile per la Lazio e le sue orde di estrema destra”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Celtic-Lazio è il match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I biancocelesti saranno chiamati a fare risultato in Scozia contro i biancoverdi di Glasgow per dare seguito al punto guadagnato in extremis contro l'Atletico Madrid grazie a un gol del portiere Provedel in pieno recupero. Non sarà una sfida semplice per Sarri, specie dal punto di vista ambientale dove si prospetta il tutto esaurito per una sfida che è già decisiva. Gli scozzesi infatti sono chiamati a riscattare il ko subito contro il Feyenoord in Olanda con il punteggio di 2-0.

Gara che dunque è di fondamentale importanza per il Celtic che ha bisogno di tutta la forza possibile e del supporto dei propri tifosi. A tal proposito a chiamare a raccolta tutta la tifoseria ci ha pensato direttamente la ‘North Curve’, gruppo ultras dei ‘Bhoys’, che sui social ha lanciato un appello al resto dello stadio, tirando in ballo anche stereotipi di natura politica. Le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi della stagione 2019/2020 di Europa League. In quell'occasione gli scozzesi ebbero la meglio in entrambe le occasioni.

Il popolo del Celtic vuole dunque dare seguito a questa tradizione positiva e in una nota indirizzata a tutti il resto della tifoseria dal titolo "Lazio vaffa****o" ha espresso in maniera chiara il concetto di rendere infernali i 90 minuti ai biancocelesti sotto tutti i punti di vista. “Affrontiamo la Lazio in una partita da vincere per continuare a tenere vive le nostre ambizioni europee per la stagione – si legge – L’ultima volta che ci siamo incontrati li abbiamo battuti sia in casa che fuori. In entrambe le occasioni, il sostegno dato alla squadra l’ha fatta passare attraverso due partite combattutissime".

Detto questo la curva del Celtic entra nello specifico: "Vi chiediamo lo stesso sforzo dagli spalti mercoledì – continua la nota – Abbiamo il dovere non solo di accompagnare la nostra squadra ma anche di rendere la nostra casa un ambiente ostile per la Lazio e le sue orde di estrema destra". L'appello è dunque rivolto a tutta la tifoseria con la speranza che ci sia una partecipazione collettiva per supportare la squadra: "In assenza di tifo tradizionale, incoraggiamo i tifosi a portare i propri colori per l’occasione e ricordare al mondo perché il Celtic non è un club come gli altri”.