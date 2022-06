“Lukaku a Milano stasera”, l’annuncio che attendevano i tifosi dell’Inter: domani visite e firma Beppe Marotta lo ha rivelato all’uscita dalla sede della Figc, al termine del Consiglio federale.

Beppe Marotta ha annunciato l’arrivo a Milano nella giornata odierna di Romelu Lukaku.

"Penso stasera". Due paroline semplici, semplici. Marotta le usa per annunciare l'arrivo – meglio, il ritorno – ri Romelu Lukaku all'Inter. Un anno dopo aver incassato oltre 110 milioni di euro per la cessione del belga, i nerazzurri riprendono con la formula del prestito l'attaccante che contribuì alla conquista dello scudetto.

La congiunzione astrale era quella giusta: lui non voleva più stare a Londra, per il tecnico Tuchel s'è rivelato come il classico pesce fuor d'acqua, i Blues si sgravano così – sia pure in parte – di un peso a bilancio, Inzaghi può vedere ricostituito quel tandem offensivo che ha fatto le fortune di Conte. L'ex Chelsea accanto a Lautaro Martinez… manca un terzo elemento di Joya ma quella è un'altra storia e perché arrivi a compimento servono che altri pezzi del mosaico s'incastrino (la cessione di Alexis Sanchez, almeno).

La giornata di mercoledì sarà quella cruciale dal punto di vista burocratico per Lukaku. Conosce a memoria l'iter, sa già cosa lo aspetta, non vede l'ora di mettere nero su bianco e riabbracciare quell'ambiente in cui s'è sentito a casa. Mercoledì svolgerà le visite mediche di rito poi formalizzerà l'accordo e avverrà anche l'annuncio ufficiale.

(in aggiornamento)