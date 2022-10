L’aneddoto di Noel Gallagher: “Ehi Amico, il poster di Cristiano Ronaldo non lo metti” Noel Gallagher, noto cantante e anche famoso tifoso del Manchester City, ha raccontato di quando si è trovato di fronte il figlio più piccolo che voleva mettere nella sua stanza il poster di Cristiano Ronaldo del Manchester United.

Per decenni a Manchester c'è stato il dominio totale dello United, che con Sir Alex Ferguson in panchina ha vinto una quarantina di trofei, 13 volte la Premier League e in due occasioni ha conquistato la Champions League. Anni, anzi decenni di sofferenza enorme per l'altra metà di Manchester, quella azzurra. Perché il City in quello stesso periodo è finito addirittura in terza serie, la risalita è stata lenta, ma poi dopo un primo cambio di proprietà la società ha cambiato status che è cambiato e migliorato ulteriormente, con l'arrivo dello sceicco Mansur bin Zayd Al Nahyan.

Negli ultimi anni la musica è totalmente cambiata a Manchester con il City che vince trofei a raffica con Guardiola in panchina e lo United che soffre. I veri tifosi, quelli un po' più grandi, non hanno mai abbandonato il City e tra questi c'è anche Noel Gallagher, famosissimo cantante che ha raccontato un aneddoto con protagonisti suo figlio e Cristiano Ronaldo.

Noel Gallagher è un tifoso accanito del Manchester City, in prima linea ha festeggiato tutti i titoli dell'Era Guardiola e recentemente ha rilasciato un'intervista a Ray Parlour e Alan Brazil, due ex centrocampisti dell'Arsenal che conducono la rubrica Pub Talk. L'ex cantante degli Oasis ha raccontato che un giorno si è trovato di fronte il figlio che voleva mettere in camera il poster di Cristiano Ronaldo, che è da un annetto nuovamente un calciatore del Manchester United. Apriti cielo.

Sonny, il figlio di Noel Gallagher, gioca a calcio, forse spera di diventare un giocatore, ma intanto si diverte con una delle tante squadre locali. Un giorno è andato a fare un provino per la squadra della contea, se l'è cavata bene, con l'approvazione del papà che lo preferirebbe calciatore: "Perché vengono pagati di più rispetto ai musicisti". Il piccolo Sonny quando è tornato a casa era contento, l'illustre papà raccontando quei momenti ha detto: "In quel giorno, in quel provino ha iniziato a identificarsi con i giocatori per davvero".

Ma a casa portò anche un poster di Cristiano Ronaldo, uno dei simboli del calcio mondiale ma in questo momento calciatore del Manchester United, e il piccolo voleva appendere quel poster in camera sua: "Quando l'ho visto gli ho detto: ‘Cosa stai facendo?'". Il ragazzino ha risposto: "Adoro Ronaldo, è il mio giocatore preferito".

A quel punto Noel Gallagher è intervenuto e al figlio dodicenne ha fatto capire che Ronaldo rappresenta il ‘nemico' calcistico: "Ehi Amico, non puoi avere questo poster in questa casa, ho dovuto mostrargli una foto di Cristiano con la divisa dello United, perché lo aveva conosciuto solo come giocatore di Real Madrid e Juventus". E così quel poster non è stato appeso in casa di Gallagher, che ora forse ne avrà comprato uno di Haaland o di De Bruyne per il figlio.