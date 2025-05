video suggerito

Lamine Yamal riconosce una persona in strada dal pullman scoperto del Barcellona e esplode di gioia Il Barcellona festeggia la vittoria della Liga e Lamine Yamal riconosce una persona in strada dal pullman scoperto: il fenomeno spagnolo esplode di gioia. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Barcellona festeggia la vittoria della Liga e Lamine Yamal riconosce una persona in strada dal pullman scoperto: il fenomeno spagnolo esplode di gioia perché nella calca riconosce il cugino e gli manda un saluto mentre sta esultando per la conquista del suo secondo campionato spagnolo.

Una scena incredibile vista la quantità di persone che si sono riversate in strada per celebrare la vittoria del titolo da parte della squadra di Hansi Flick, che ha dominato la Liga dall'inizio alla fine e ha avuto la meglio su Real Madrid e Atletico che hanno cercato di tenere il ritmo dei blaugrana per buona parte della stagione prima di mollare.

Lamine Yamal riconosce una persona in strada dal pullman scoperto del Barcellona: è il cugino

Lamine Yamal è stato uno dei protagonisti principali della vittoria della Liga da parte del Barcellona e anche nell'ultimo turno di campionato è stato decisivo con il gol che ha aperto la gara in casa dell'Espanyol: il tiro a giro che si è infilato sotto l'incrocio dei pali ha sbloccato il derby e ha spianato la strada per la vittoria aritmetica del titolo.

Leggi anche La reazione di Lamine Yamal dopo aver vinto la Liga da dominatore a 17 anni lascia senza parole

La festa è esplosa al 90′ con qualche piccola scaramuccia ma Lamine Yamal si è comportato come un veterano e mostrando una grande maturità nonostante la sua giovanissima età: il fuoriclasse del Barça ha messo la firma sulla vittoria con un gol favoloso ed è l'unico a rispettare l'ordine del suo allenatore, andando negli spogliatoi al triplice fischio per evitare spiacevoli situazioni con gli avversari sul terreno di gioco.

Durante la sfilata del pullman scoperto del Barça per celebrare la vittoria della Liga, Lamine Yamal ha riconosciuto una persona in strada: il fenomeno spagnolo è esploso di gioia perché nella calca riconosce il cugino e gli ha mandato un saluto, facendo ampi gesti, mentre stava esultando per la conquista del suo secondo campionato spagnolo.