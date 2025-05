video suggerito

La reazione di Lamine Yamal dopo aver vinto la Liga da dominatore a 17 anni lascia senza parole Il Barcellona vince la Liga e la reazione di Lamine Yamal, dopo trionfato da dominatore a 17 anni, lascia senza parole: una maturità da veterano. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Barcellona ha vinto la Liga in casa dei rivali cittadini dell'Espanyol e la tensione non è mancata dopo il fischio finale. La squadra di Hansi Flick ha vinto per 2-0 la terzultima partita di campionato e si è assicurata il trionfo a livello aritmetica al Cornellà-El Prat, proprio come accaduto due anni fa, e a lasciare senza parole è stata la reazione di Lamine Yamal dopo aver vinto il titolo da dominatore a 17 anni.

Il fuoriclasse del Barça ha messo la firma sulla vittoria con un gol favoloso ed è l'unico a rispettare l'ordine del suo allenatore, andando negli spogliatoi al triplice fischio per evitare spiacevoli situazioni con gli avversari sul terreno di gioco. Sembra un veterano, ma ha soltanto 17 anni.

La reazione di Lamine Yamal dopo aver vinto la Liga lascia senza parole

Lamine Yamal ha illuminato la vittoria della Liga del Barcellona con giocate incredibili e nel derby contro l'Espanyol ha messo la firma sul match con un gol straordinario che ha aperto la strada al trionfo dei Culé. All'inizio della ripresa il giovanissimo esterno offensivo di Flick si è svincolato dalla marcatura e ha infilato la palla sotto l'incrocio della porta difesa da Joan Garcia.

Il Barça ha messo la gara su binari molto comodi da quel momento e nel finale è arrivato il raddoppio di Fermin Lopez, sempre partito dai piedi del 19: palla nello spazio di Lamine Yamal e diagonale che finisce in rete. Dopo il fischio finale è partita la festa per il titolo dei blaugrana e a lasciare senza parole è la maturità del classe 2007 che se ne va negli spogliatoi ed è l’unico a rispettare l’ordine di Hansi Flick, che voleva evitare situazioni spiacevoli con i rivali cittadini.

Non sono mancati momenti di tensione nel post-partita, con gli irrigatori che del RCDE Stadium, anche soprattutto come Cornellà-El Prat, che sono partiti mentre al centro del campo si stava accendendo gli animi tra faccia a faccia e spintoni.

Lamine Yamal in quegli istanti era già negli spogliatoi. Sembra un veterano, ma ha soltanto 17 anni.