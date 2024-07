Lamine Yamal in aeroporto scopre cosa vuol dire essere famosissimo a 16 anni: non era preparato Lamine Yamal preso d’assalto dai tifosi in aeroporto durante i suoi spostamenti in vacanza. La stella della Spagna è spiazzato: non era preparato al livello di popolarità raggiunto nelle ultime settimane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Lamine Yamal arriva a Marbella e attorno a lui si scatena il caos. La stella 17enne della Spagna protagonista della vittoria degli Europei con la Roja, è stato assalito dall'entusiasmo dei fans che lo hanno atteso all'esterno dell'aeroporto. Dopo il soggiorno sull'isola greca di Kos, il giocatore è atterrato sulla Costa del Sol ma ha dovuto fare i conti con l'euforia smisurata dei tifosi. Sono diversi i video sui social che mostrano il volto imbarazzato, quasi in difficoltà, dello stesso Yamal. Richieste continue di selfie e autografi hanno spiazzato il giovane calciatore spagnolo. Yamal girava da solo e disinvolto tra gli aeroporti durante i suoi spostamenti in vacanza, ma non aveva fatto i conti con una vita che ora è totalmente cambiata nell'ultimo mese.

Quasi impreparato alla sua popolarità rispetto a qualche settimana fa quando passava quasi inosservato tra la gente. In alcuni filmati si vede Yamal a bordo del pullman che sulle piste d'atterraggio trasporta i passeggeri dal velivolo al terminal. Proprio in quel momento si notano alcune persone intente a scattarsi un selfie con il giocatore che accenna appena un sorriso. Yamal è seccato, forse infastidito, o semplicemente disorientato per quella sua popolarità che ormai ha raggiunto un livello incontrollato. Ma ciò che è accaduto all'esterno dell'aeroporto di Marbella è forse anche peggio. Il giocatore viene preso letteralmente d'assalto, qualcuno prova a toccarlo e strattonarlo fino all'ingresso forzato in un'auto.

Il gol fenomenale di Yamal agli Europei.

L'assalto a Yamal all'uscita dall'aeroporto

Yamal esce dall'aeroporto e la sicurezza fa fatica a contenere le persone armate di smartphone pronte a immortalare anche un solo frammento del passaggio del giocatore. Yamal non crede ai suoi occhi fino a quando un uomo della security non gli mette una mano sulle testa invitandolo ad abbassarsi e guadagnare subito l'ingresso in auto. Nonostante le presenze nel Barcellona, il fenomeno Yamal si può dire tranquillamente che sia letteralmente esploso adesso dopo la vittoria degli Europei e quel gol con la Francia ancora stampato nelle mente di tutti.

Yamal ha raggiunto Nico Williams in vacanza

Dopo la calorosa accoglienza, Lamine Yamal ha poi postato sui social una foto con un amico. Da lì a poco si sarebbe poi incontrato con Nico Williams, che ha recentemente visitato Bilbao dopo le sue vacanze in Sardegna. Lamine Yamal e Nico sono stati spesso insieme durante gli Europei e trascorreranno entrambi gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare in campo per la classica preparazione atletica che precede l'inizio della stagione. I tifosi del Barça sono entusiasti all'idea di vederli magari insieme anche nel club catalano.