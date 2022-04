L’amante di Eduardo Salvio racconta tutto alla polizia: la moglie ha visto una foto e ha capito Emergono ulteriori dettagli sulla vicenda che rischia di essere la mazzata finale sulla carriera del giocatore del Boca Juniors. La foto scoperta su Instagram, la drammatica telefonata della moglie, le minacce all’amante: “Fai uscire quella puttana dall’appartamento!”.

A cura di Paolo Fiorenza

La brutta vicenda che ha coinvolto Eduardo Salvio, accusato dalla moglie di averla investita con la sua macchina dopo che lei si era recata sotto casa sua "per parlare", continua a tenere banco in Argentina. Il 31enne calciatore del Boca Juniors è tornato tra i convocati dopo la pausa concessagli dal tecnico Battaglia che lo aveva visto scosso per quanto accaduto, ma è rimasto in panchina per l'intera gara di stanotte contro il Godoy Cruz. Se la moglie dell'ex Benfica e Atletico Madrid ha fatto mettere a verbale la manovra di Salvio di trascinarla con la sua auto procurandole ferite al ginocchio, la versione data dal giocatore agli inquirenti è opposta: sarebbe stata la donna, completamente fuori di sé, a colpire ripetutamente la Mercedes salendoci anche sopra, aggrappandosi poi alla medesima e rendendo inevitabile la collisione con una ruota quando la macchina si è spostata.

Dietro l'intera storia c'è il fallimento del matrimonio di ‘Toto' Salvio, sposato da parecchi anni con Magalí Aravena, che gli ha dato due figli. Il legame già era andato in crisi nel 2020, tuttavia all'inizio dell'anno scorso la coppia aveva deciso di tornare assieme per dare un'altra possibilità al loro amore. Un tentativo naufragato definitivamente qualche settimana fa e così qualche giorno prima dell'episodio incriminato Salvio e la moglie si erano separati: il calciatore era rimasto nella sua casa di Puerto Madero, esclusivo quartiere di Buenos Aires, mentre la donna si era trasferita in un appartamento in affitto a Olivos, appena fuori dalla capitale.

Eduardo Salvio con la moglie e i figli nell’ultimo Natale

L'episodio scatenante che ha fatto accorrere la donna sotto casa del marito e poi dare in escandescenze prima di cadere a terra dopo la collisione con la macchina – tutto ripreso da una telecamere fissa presente in zona – è stato il post su Instagram di una ragazza di nome Sol Rinaldi, che in una storia ha caricato una foto di Salvio mentre faceva un barbecue. La donna è la nuova fiamma del calciatore – i due si seguono a vicenda su sui social -ed è una grande tifosa del Boca. Evidentemente la moglie di Salvio la stava ‘marcando' da tempo, visto che ha subito visto la storia ed è impazzita nell'apprendere quanto poco tempo ci avesse messo suo marito a superare la loro separazione e portarsi a casa un'altra.

La storia su Instagram di Sol Rinaldi con Salvio al barbecue

La deposizione di Sol Rinaldi alla polizia, resa nell'ambito delle indagini sul caso di violenza di genere che è stato aperto, dà il senso della drammaticità di quei momenti, quando la serata conviviale a casa del calciatore – erano presenti anche altre persone – ha preso una piega completamente diversa: "Cinque minuti dopo aver caricato la foto su Instagram, Salvio ha ricevuto la telefonata di Magalí Aravena. Si è appartato in un bagno del suo appartamento per parlare con lei e dopo 30 minuti è riapparso bianco in volto, dicendo che se ne dovevano andare".

Da quello che aveva sentito all'inizio della chiamata, prima che il calciatore lasciasse la compagnia per andare a parlare in bagno, la ragazza ha capito subito che spirava vento di tempesta: "Hanno parlato e Magalí gli ha detto di far uscire la puttana dall'appartamento, riferendosi a me, e che sarebbe venuta a cercarlo". L'attuale compagna di Salvio ha aggiunto di non aver capito bene cosa stesse succedendo, ma che il giocatore ha detto che la moglie lo stava minacciando e ha deciso di andarsene.

Sol Rinaldi è la nuova fiamma del ’Toto’ Salvio

Il resto della storia dopo che tutti i presenti avevano lasciato la casa di Salvio è noto ed è quello che si vede dalle immagini della telecamera posta sulla strada, la novità è che nell'auto del giocatore non c'era Sol Rinaldi ma la cugina: "Sono andata alla mia macchina per tornare a casa, ma è arrivata mia cugina, disperata, e mi ha detto che Magalí era comparsa davanti alla macchina di Salvio e si era arrampicata sul cofano, cominciando a calpestare il vetro (come si vede nelle foto diffuse successivamente, ndr)". La ragazza ha aggiunto che sua cugina è rimasta all'interno dell'auto mentre Magalí continuava a urlarle contro e cercava di afferrarla. Poi il calciatore ha provato a muoversi con l'auto, ma la moglie si è aggrappata alla vettura dal lato passeggero e a quel punto è stato inevitabile l'impatto tra la ruota e il ginocchio della donna. In attesa che la verità venga accertata, quello che è certo è che la carriera di Salvio – già a picco dopo il ritorno in Argentina, anche per un grave infortunio che lo ha tenuto fermo per tutto il 2021 – ha ricevuto un'ulteriore mazzata.