Le foto che possono incastrare Salvio: auto sfasciata dopo aver investito sua moglie Eduardo Salvio potrebbe essere inchiodato da alcune foto emerse nelle ultime ore. Il giocatore è accusato di aver investito sua moglie con la propria auto. Le immagini mostrano il parabrezza completamente lesionato.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Argentina è ancora sotto shock dopo quanto accaduto tra Eduardo Salvio e sua moglie Magalì Aravena. L'attuale giocatore del Boca Juniors, secondo quanto emerso nelle ultime ore attraverso un video inequivocabile, ha investito la donna con la sua auto dopo che quest'ultima l'aveva sorpreso con un'altra. Tutto è accaduto a Puerto Madero, un barrio di Buenos Aires, poco prima dell'una di notte.

Sua moglie si è così fermata all'auto per chiedere a Salvio di parlare, ma il giocatore ha messo in moto il veicolo, colpendo con una delle ruote anteriori la donna che è caduta sull'asfalto subendo ferite al ginocchio. Solo in quel momento il giocatore è fuggito senza prestarle soccorso. Salvio l'ha dunque investita trascinandola per qualche metro. Il caso è stato inquadrato nella violenza di genere e la polizia si è messa subito alla ricerca del giocatore in procinto di analizzare i video delle telecamere di sicurezza presenti nel luogo in cui è avvenuto l'incidente.

La foto delle impronta di una scarpa sull’auto di Salvio rivelata da Tyc Sports

Nel frattempo però dall'Argentina arrivano le prime foto dell'auto di Salvio. Chiari ed evidenti sono le lesioni del parabrezza scheggiato e delle impronta di una scarpa sul cofano dell'auto del giocatore. Secondo Tyc Sports, tuttavia, per verificare la paternità dei fatti, il pm deve svolgere tutti i rilevi del caso per verificare il tipo di calzatura, a chi apparteneva e che tipo di elemento aveva, in modo da ricostruire nel dettaglio l'accaduto e verificare eventuali manipolazioni. Infatti, secondo la ricostruzione fatta da Salvio ai suoi avvocati, sua moglie si sarebbe recata a casa sua dove il giocatore si trovava con la sua nuova ragazza e due amici. Una volta lì, la donna sarebbe salita sul cofano prendendo a calci il parabrezza.

La foto del parabrezza dell’auto di Salvio rivelata da Tyc Sports

Nella denuncia presentata da Magalì Aravena invece, la polizia sottolinea nel proprio verbale la testimonianza della donna che mette in evidenza quanto accaduto evidenziando come "il Sig. SALVIO effettui una retromarcia per fuggire dal luogo, uscendo dalla vista". La fuga del giocatore sicuramente non aiuta il fantasista del Boca anche se il suo avvocato assicura: "Ho presentato prove di testimoni, di periti in merito ai danni subiti dal veicolo di Savio dopo che i vetri erano andati in frantumi. Si sono offerti anche dei testimoni che passavano lì". La sensazione è che ci vorrà ancora del tempo per capire al meglio la dinamica dell'incidente e far luce sui video e le immagini emerse nel corso delle ultime ore. Ma in Argentina non si parla d'altro e la carriera di Salvio, comunque andrà, potrebbe subire una brusca frenata.