L’altra faccia del calcio arabo: l’Ah Ahli prende anche Kessié, ma lascia disoccupato Barrow I club arabi stanno facendo il pieno di campioni in questa sessione di mercato, ma c’è anche l’altra faccia meno luminosa della vicenda: a qualcuno viene dato il benservito e ora si ritrova disoccupato.

A cura di Paolo Fiorenza

Continua senza sosta la campagna acquisti principesca dei club dell'Arabia Saudita: l'ultimo colpo chiuso oggi – manca solo l'ufficialità – ha portato anche l'ex milanista Franck Kessié a scegliere di intascare un mostruoso stipendio piuttosto che proseguire la propria carriera in Europa col Barcellona o magari con la Juventus che gli faceva la corte da tempo.

A 26 anni il centrocampista ivoriano approda all'Al Ahli, quinto acquisto del club di Gedda in questa sessione di mercato. In precedenza, dopo essersi assicurato a parametro zero Roberto Firmino dal Liverpool, la società saudita aveva sborsato bei soldi per i cartellini – oltre che per gli ingaggi faraonici – dei vari Edouard Mendy (Chelsea), Riyad Mahrez (Manchester City) e Allan Saint-Maximin (Newcastle). E non dovrebbe essere finita qui, visto che l'Al Ahli è in trattative avanzate con l'Atletico Madrid per Marcos Llorente.

Tanta manica larga con i nuovi arrivi ha tuttavia un altro volto meno luminoso. La trasformazione del campionato saudita in un palcoscenico di campioni ha fatto sì che qualcun altro dovesse lasciare loro il posto nelle rose delle squadre, anche considerando che nella Saudi Pro League c'è un tetto per i giocatori stranieri che possono essere tesserati (otto, di cui solo sette possono essere inseriti nella distinta di una partita). Dunque anche l'Al Ahli ha dovuto segare qualche ramo.

Modou Barrow al momento della firma con l’Ah Ahli a gennaio: lo hanno già messo alla porta

Il club biancoverde ha dunque rilasciato nelle scorse ore Modou Barrow. Il 30enne attaccante ha giocato per tre anni in Premier League con i colori dello Swansea, tra il 2014 e il 2017, vestendo poi le maglie di Reading in Championship, Denizlispor in Turchia e Jeonbuk Hyundai in Corea del Sud. Barrow ha lasciato quest'ultima squadra all'inizio di quest'anno, firmando il 16 gennaio per l'Al Ahli. Il nazionale gambiano pensava di essersi sistemato bene, ma dopo pochi mesi si ritrova disoccupato e dovrà procurarsi una nuova squadra.