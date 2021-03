L'Allianz Stadium di Torino da domani mercoledì 24 marzo 2021 sarà un nuovo punto vaccinale per il capoluogo del Piemonte. Si tratta di un servizio voluto dalla Regione e realizzato in collaborazione con il Comune di Torino e Juventus Football Club. Il punto dove verranno somministrati i vaccini contro il Covid-19 sarà collocato in un parcheggio dell'impianto sportivo, precedentemente utilizzato per i tamponi, e ci sarà personale sanitario dell'esercito ad operare: dallo scorso novembre era stato utilizzato per l’effettuazione dei tamponi naso-faringei in modalità drive through ma la struttura è stata convertita in punto vaccinale in 48 ore con l’aiuto delle Truppe Alpine dell'Esercito Italiano.

La struttura si trova all’interno del parcheggio 10 (entrata via Druento) dello stadio di proprietà del club bianconero e sarà operativo dalle ore 8.00 alle 14.00 dal lunedì al sabato: da domani con le prime 100 somministrazioni per il personale scolastico e poi si cercherà di arrivare a pieno regime a 200 inoculazioni al giorno. L'accesso al punto vaccinale è riservato soltanto alle persone che hanno ricevuto la convocazione da parte dell’ASL.

Esattamente come è accaduto anche in altre parti d'Europa durante tutta la pandemia, anche in Italia vengono messi a disposizione le strutture sportive per cercare di dare una mano nelle gestione dell'emergenza sanitaria. Nelle scorse ore era arrivata la notizia della trasformazione del più grande stadio di Francia, ovvero lo Stade de France, in un centro vaccinale. Dal prossimo 6 aprile 2021 l'obiettivo del governo transalpino è quello di accogliere 10 mila persone a settimana per dare una mano alla campagna vaccinale nell'area metropolitana di Parigi. In attesa di tornare a ospitare i tifosi di calcio e rugby per le gare della nazionale, lo stadio dei francesi diventa uno dei simboli della campagna vaccinale.