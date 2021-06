L’Alessandria torna in Serie B dopo 46 anni: battuto il Padova ai rigori in finale dei playoff

L’Alessandria è in Serie B. La squadra di Moreno Longo ha vinto il doppio confronto nella finale dei playoff della Serie C 2020/2021 contro il Padova di Andrea Mandorlini ai calci di rigore per 5-4. I Grigi tornano nel campionato cadetto 46 anni dopo l’ultima partecipazione. Decisivo l’errore di Gasbarro dagli undici metri e la realizzazione che apre la festa di Rubin.