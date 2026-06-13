Lalas insulta su Fox Sports James Corden: “Voi lo definite un povero scemo”. Henry e Ibra imbarazzati

Momento di pura trash TV durante la diretta di USA-Paraguay quando Alexis Lalas ha rivolto un pesante aggettivo nei confronti del comico inglese James Corden: “E’ ciò che voi definite un povero scemo” Shock e imbarazzo totale tra Henry e Ibrahimovic.

Tra i più svariati motivi, Stati Uniti-Paraguay sarà ricordata anche per uno in particolare che ha messo in imbarazzo la rete televisiva americana Fox Sports che sta seguendo con un enorme dispiego di forze e investimenti i Mondiali 2026. E per l'esordio della propria nazionale non ha badato a spese, con una diretta TV ricca di opinionisti di grido, analisti, commentatori e il solito show televisivo a stelle e strisce. Che ha vissuto anche un momento di autentico panico quando Alexi Lalas, uno dei talent ingaggiati ha gelato i suoi interlocutori quando la presentatrice britannica Rebecca Lowe ha voluto far pubblicità ad un altro programma della rete, condotto dal comico James Corden: "Colui che voi in Inghilterra chiamereste un povero scemo", lasciando in totale imbarazzo Therry Henry e Zlatan Ibrahimovic.

La diretta su Fox Sports di USA-Paraguay: la battuta di Lalas gela lo studio

L'episodio ha visto coinvolto Alexi Lalas, ex calciatore che ha militato anche nel Padova Calcio e famoso per il suo look da autentico cowboy americano e oggi apprezzatissimo analista televisivo, durante la diretta su Fox Sports per i Mondiali nel corso della partita inaugurale degli Stati Uniti di Pochettino. Durante la trasmissione, la conduttrice britannica Rebecca Lowe ha introdotto una clip per promuovere un nuovo show sulla stessa rete, condotto dal comico James Corden, in cui appariva vestito interamente con il completo ufficiale da allenamento della nazionale USA con maglia, pantaloncini, e tanto di calzettoni.

Subito dopo la clip, Lowe ha chiesto ai presenti: "Possiamo parlare un attimo di James Corden?". Subito è intervenuto Alexi Lalas con una battuta fuori luogo che ha generato improvviso e generale imbarazzo: "Voi in Inghilterra come lo chiamate, un ‘povero scemo', giusto?" Un'espressione gergale, ("full wanker kit") nata e diffusissima nella cultura calcistica britannica che non è un vero e proprio insulto denigratorio, ma un modo di dire ironico, riferito di solito ad un adulto che indossa divise ufficiali di calcio pur non essendo un professionista, visto come l'apice di un comportamento "cringe" o da esibizionista che in italiano si potrebbe riassumere appunto in "povero scemo".

Lalas e la parola che ha messo imbarazzo Henry e Ibra: "Ma l'ha detta veramente?"

Fatto sta che la battuta ha generato un cortocircuito culturale che ha mandato in tilt la conduttrice Rebecca Lowe e gli opinionisti Thierry Henry e Zlatan Ibrahimović, ammutoliti ed esterrefatti con Henry rimasto a bocca aperta e ad occhi spalancati fissando la telecamera, domandando a voce alta: "Ma l'ha detto davvero?".

Lo shock è legato a una regola non scritta della televisione dove nel Regno Unito certe parole (come "wanker") sono bandite mentre negli Stati Uniti la censura in TV riguarda pesantemente le parolacce americane, mentre le imprecazioni gergali britanniche non sono registrate dai filtri. Così per i canoni della TV americana la parola "wanker" è considerata semplicemente bizzarra, quasi innocua, non percepita dal pubblico, ma che in diretta si è trasformata in un clamoroso autogol con cui Lalas ha messo KO fuoriclasse come Ibra ed Henry.