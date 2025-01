video suggerito

L’agente di Chiesa lo toglie dal mercato, resterà al Liverpool: “Nessun interesse a liberarlo” Il Liverpool non ha intenzione di far partire Chiesa nel mercato di gennaio secondo quanto confermato da Ramadani: “Resta al Liverpool e certa in attesa di un’occasione da cogliere nel resto della stagione” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Federico Chiesa resta al Liverpool, almeno in queste prime battute del mercato di gennaio. Non c'è all'orizzonte nessun ritorno in Italia secondo quanto dichiarato dal suo agente Fali Ramadani che in un solo colpo spegne tutte le voci di un possibile trasferimento imminente: con il Napoli non c'è stata nessuna trattativa nelle ultime settimane e non c'è nessuna squadra che avrebbe convinto gli inglesi a cedere il giocatore dopo appena sei mesi.

L'agente ha parlato al portale "365Scores" smentendo tutte le notizie nate nelle ultime settimane, soprattutto il possibile approdo nella squadra di Antonio Conte che si era dimostrata fortemente interessata. In Premier League ha giocato pochissimo, anche a causa di un infortunio, ma questa condizione non basta per metterlo sul mercato di gennaio, anche se Ramadani non sembra escludere totalmente un colpo di scena in questo mese.

La posizione del Liverpool su Chiesa

Il nome dell'ex Juve è stato al centro delle voci di mercato della Serie A, ma a quanto pare ogni discorso verrà rimandato a giugno. Secondo Ramadani non si muoverà da Liverpool, almeno per il momento, perché la squadra non ha nessuna intenzione di liberarsi di lui. E l'agente ha smentito anche ogni collegamento con il Napoli, il club che sembrava più interessato a Chiesa: "Il Napoli non ha negoziato Chiesa nel corso del periodo invernale ed il Liverpool non ha interesse nel liberare il giocatore".

Dunque secondo le sue dichiarazioni la sessione di mercato di gennaio non dovrebbe stravolgere la vita dell'attaccante che sta facendo fatica nella sua avventura in Premier League. Chiesa è focalizzato sui Reds, nel trovare un po' di spazio nello scacchiere di Slot: "Resta al Liverpool e certa in attesa di un’occasione da cogliere nel resto della stagione. Questo è quello che posso confermare al momento".