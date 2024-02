L’agente di Bonaventura attacca la Fiorentina dopo l’affare Juve sfumato: “Sono persone permalose” Enzo Raiola, agente di Bonaventura, attacca duramente la Fiorentina dopo la vicenda Juventus che aveva visto il suo assistito vicino al trasferimento in bianconero a gennaio. L’affare poi saltò: “A Firenze c’è gente permalosa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Massimiliano Allegri aveva chiesto alla Juventus un colpo di mercato a gennaio per rinforzare il centrocampo. Alla fine Giuntoli è riuscito a regalare al tecnico livornese Carlos Alcaraz in prestito con diritto di riscatto. Non una prima scelta dato che l'allenatore bianconero avrebbe indicato come profilo giusto un jolly come Giacomo Bonaventura.

Attualmente in forza alla Fiorentina, il fantasista della viola è stato corteggiato per un po' dalla dirigenza che ha cercato di capire la fattibilità dell'affare che con Rocco Commisso è sempre difficile da chiudere visti gli attriti che il patron della Fiorentina ha mostrato pubblicamente nei confronti della dirigenza Juve.

Alla fine la trattativa non è andata a buon fine e Bonaventura è rimasto alla Fiorentina. Una situazione che non ha lasciato soddisfatto l'agente del giocatore, Vincenzo Raiola, che ha aspramente criticato la società viola forse anche perché probabilmente Bonaventura avrebbe accettato la Juventus volentieri.

Bonaventura contro Pereyra in azione con la maglia della Fiorentina.

"Preferisco stare in silenzio sulla vicenda – ha detto Raiola intervistato da Sportmediaset – voglio confrontarmi con il ragazzo per capire cosa vuole fare del suo futuro e non ho voglia di parlare della Fiorentina, lo farò quando ci sarà occasione e quando finirà questa storia: le cose non sono chiare". Raiola dunque ci va giù pesante e mette in evidenza una situazione di certo non facile che potrebbe anche compromettere il futuro di Bonaventura alla Fiorentina il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2024 e sarà rinnovato a determinate condizioni.

"A Firenze parliamo di persone un po' permalose sotto certi aspetti, quindi voglio evitare di parlarne – ha sottolineato ancora Raiola che dunque ribadisce come in questo momento i rapporti siano tesi tra le parti – Quando chiuderemo questa storia, ne parleremo". Una rottura a fine stagione, a queste condizioni, in questo momento sembra essere inevitabile. Non è chiaro cosa voglia fare la Fiorentina con Bonaventura ma sicuramente l'intento della Juventus per il 34enne era quello di prenderlo a gennaio con un minimo indennizzo per non scatenare un'eventuale asta a giugno visto che il giocatore potrebbe essere libero a zero.