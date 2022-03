Ladro mascherato in casa Beckham mentre la famiglia è dentro: lo scoprono dai vetri rotti La famiglia Beckham ha vissuto un incubo, con un uomo mascherato che si è introdotto nella loro abitazione da 40 milioni di sterline, mentre David, Victoria e la figlia erano all’interno.

A cura di Marco Beltrami

Non è un periodo facile per David Beckham e la sua famiglia. La grande gloria del calcio inglese ha dovuto fare i conti con un brutto episodio, fortunatamente senza conseguenze per lui, per sua moglie Victoria e per i suoi figli. Un ladro mascherato ha fatto irruzione nella villa londinese da 40 milioni di sterline dei Beckham, mentre questi si trovavano all'interno della stessa. Un colpo riuscito, alla luce del bottino portato via dal malvivente.

Tutto è accaduto a fine febbraio, anche se i particolari della vicenda sono stati svelati solo nelle ultime ore. Un uomo si è introdotto nella faraonica abitazione di proprietà di David Beckham, facendosi strada in una camera da letto libera al secondo piano. David Beckham, sua moglie Victoria e la figlia di 10 anni Harper si trovavano al piano di sotto, completamente ignari di quanto stesse accadendo sopra le loro teste. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla famiglia al The Sun, l'intruso dopo aver scavalcato il cancello nella parte anteriore, si è arrampicato trovando poi via libera in una finestra della camera riservata agli ospiti.

A scoprire il tutto è stato l'altro figlio Cruz, al rientro a casa da una serata. Il 17enne si è accorto che la camera da letto era stata messa a soqquadro, dopo aver trovato i vetri rotti della finestra sul pavimento. Uno shock per tutta la famiglia, con David e Victoria che hanno subito chiamato la polizia, per cercare sin da subito di far luce sull'accaduto. Gli agenti arrivati a Holland Park, hanno acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso per cercare di ricostruire tutto l'accaduto, e scoprire particolari che permettano di risalire all'autore del furto.

A quanto pare quest'ultimo è riuscito comunque in breve tempo a portar via tantissimi vestiti firmati, accessori e articoli elettrici ed elettronici che si trovavano nella stanza, lasciata praticamente vuota. Nella zona sono state prese di mira anche altre due proprietà, tra cui una vicina a quella dei Beckham: in una però i ladri non hanno trovato nulla, mentre nell'altra non sono riusciti ad entrare.

Il furto arriva poche settimane dopo che la famiglia Beckham ha ottenuto il permesso per effettuare i lavori per la revisione della villa di Holland Park. Alla stessa tempo fa erano stati posti i sigilli, a causa dello sgretolamento della storica terrazza posteriore e delle scale, diventate troppo pericolose da poter usare. Per questo sono stati installati dei puntelli e supporti in legno per prevenire eventuali crolli e danni ulteriori anche alle ringhiere originali in ghisa.