Lacazette shock: attaccato dalle vespe mentre gioca a paintball, ha 12 punture sul viso L’attaccante del Lione Alexandre Lacazette è stato punto in volto dalle vespe. L’ex Arsenal è stato colpito una dozzina di volte mentre con la squadra giocava a paintball.

A cura di Alessio Morra

Alexandre Lacazette dopo cinque stagioni all'Arsenal è tornato al Lione, accolto con grande affetto dai suoi ex tifosi, il bomber francese si sta preparando alla nuova stagione nella quale il club francese vuole provare a tornare ai vertici in patria e in campo nelle coppe europee. In ritiro con il Lione, l'attaccante mentre stava praticando una partita di paintball è stato vittima di un incidente curioso e per lui sicuramente spaventoso, perché ha subito un attacco da numerose vespe che lo hanno punto sul volto.

Nella giornata di giovedì il tecnico del Lione Peter Bosz ha fatto vivere una mattinata differente ai suoi calciatori, che invece di allenarsi sul campo hanno svolto una partita di paintball, a Sint-Michielsgetel in Olanda. Con la mimetica c'era pure Lacazette, calciatore di ottimo livello che era stato accostato in passato a diverse squadre di Serie A. E l'attaccante è stato attaccato dalle vespe, che lo hanno colpito e punto una dozzina di volte in volto. Si può solo immaginare il dolore e la paura del francese, che è stato rapidamente soccorso ed è stato curato dai medici del Lione. Colpito pure Dembélé, ma in modo meno grave.

Lacazette è stato poi portato in albergo e non ha svolto l'allenamento del pomeriggio. Probabilmente non sarà disponibile per le amichevoli del weekend con il Williem II (sabato) e il Feyenoord (domenica). Un tipo di infortunio quantomeno insolito per l'attaccante del Lione, che si sarà sicuramente anche spaventato moltissimo. Per il Lione questo però non il primo problema insolito della stagione, perché nei giorni scorsi si era infortunato a un dito il brasiliano Lucas Paquetà mentre stava giocando con un aquilone.