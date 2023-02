La vita di Atsu spazzata via dal gol: “Tre ore prima del sisma ha cancellato il volo per festeggiare” Nell’ultima partita disputata dalla sua squadra, l’l’Hatayspor, Christian Atsu aveva segnato la rete decisiva: “Aveva già in mano il biglietto per raggiungere la famiglia in Francia, ha voluto restare con i suoi compagni. Poi, la tragedia nel suo giorno più felice”. “Cercatelo negli ospedali”, l’ultimo appello per sperare di ritrovarlo.

A cura di Alessio Pediglieri

Continuano le disperate ricerche sui migliaia di dispersi che ancora mancano all'appello dopo il tremendo terremoto che ha devastato la Turchia. Tra i tanti che sono rimasti sotto le macerie di interi palazzi sbriciolatisi in pochi istanti c'è anche Christian Atsu, il giocatore ghanese, attaccante dell'Hatayspor il cui corpo non si trova. E mentre i tentativi di salvataggio non si fermano, si prova anche la carta della disperazione: distribuire la fotografia del calciatore nei centri di soccorso, tra la popolazione e negli ospedali. Mentre emerge un'incredibile coincidenza che ha segnato le ultime ore del giocatore.

Nelle ultime settimane la storia di Atsu ha fatto il giro del mondo ed è diventata il simbolo della tragedia turca: un sisma da proporzioni mai viste che ha causato oltre 35 mila vittime e che annovera ancora migliaia di dispersi. La difficoltà nell'effettuare le manovre di soccorso, la mancanza di attrezzature e uomini, lo stato di devastazione in cui ogni giorno si devono cercare eventuali sopravvissuti, verificare le morti e curare i vivi. Uno scenario post apocalittico in cui si erano anche rincorse le voci sulle sorti di Atsu, prima disperso, poi dato per ritrovato, quindi la conferma che fosse ancora sotto le macerie.

Nelle ultime ore, mentre si affievoliscono sempre più le speranze concrete di recuperare chi è rimasto incastrato dai crolli, si sta provando anche un ultimo tentativo per non far scomparire anche l'ultima speranza: il manager di Christian Atsu, Nana Sechere ha deciso di distribuire fotografie del giocatore perché potrebbe essersi salvato, senza che nessuno se ne accorgesse. "Vogliamo che la foto di Atsu venga inviata a tutti gli ospedali e ai centri di soccorso. Forse è uscito dalle macerie dopo il terremoto, forse adesso è in coma, incosciente. Potrebbero non averlo riconosciuto, quindi se qualcuno lo vede, ci contatti, vogliamo solo trovarlo".

Un appello disperato che si aggiunge ad altre indiscrezioni che hanno caratterizzato la scomparsa del giocatore e che narrano una vicenda legata sempre più a doppio filo con la fatalità: se Atsu non avesse segnato al Kasimpasa il gol che ha permesso alla sua squadra, l'Hatayspor, si sarebbe salvato dal sisma. A rivelarlo è stato il presidente del club, Fatih Ilek che ha spiegato come l'ex Chelsea e Porto si sentisse oramai a disagio e ai margini del progetto tecnico.

"Dopo la partita di Kasımpaşa, stava per andare all'estero per raggiungere la sua famiglia. Nella partita di Kasımpaşa, Atsu è stato assoluto protagonista segnando all'ultimo istante ed è stato festeggiato in campo e nello spogliatoio. In preda all'entusiasmo collettivo" continua Fatih Ilek "mi ha detto: "Non parto adesso, resto ancora un po' qui".

Christian Atsu, nel 2021, quando giocava in Premier League con la maglia del Newcastle

"Mi aveva chiesto di potersene andare" confessa il numero uno dell'Hatayspor, "aveva alcune offerte e l'allenatore gli aveva dato via libera". Poi il gol che ha cambiato tutto: "Dopo aver segnato la rete della vittoria, ha voluto festeggiare. Aveva un volo prenotato per le 23, il biglietto già in mano per tornare in Francia dalla sua famiglia ma lo ha annullato decidendo di partire il giorno dopo. Poi, alle 4 c'è stato il terremoto che lo ha colpito nel suo giorno più felice". Una storia assurda che ha trasformato un momento di gioia in una autentica tragedia, perché Atsu aveva deciso di stare insieme ai suoi compagni, ospite di Sam Adekugbe, l'ultimo a vedere vivo il ghanese e che ha confermato che era con lui quella sera, per poi tornare a casa poche ore prima del sisma. Da lì in poi, il silenzio.