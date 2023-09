La Uefa riammette le squadre giovanili russe alle sue competizioni: giocheranno senza bandiera Le Under 17 russe sono state riammesse dalla Uefa a tutte le sue competizioni: “I bambini non dovrebbero essere puniti per azioni la cui responsabilità ricade esclusivamente sugli adulti”

Per la prima volta dallo scoppio della guerra in Ucraina la Uefa riapre alle squadre russe la possibilità di partecipare alle proprie competizione. Dopo l'inizio del conflitto era stata presa la decisione di escludere tutti i club dai tornei, un provvedimento forte che3 aveva fatto seguito alla sospensione temporanea arrivata qualche settimana prima.

La prima apertura sarà parziale, dato che la Uefa ha riammesso soltanto le squadre Under 17, come reso noto dal comunicato ufficiale diramato nella giornata di oggi. Le squadre professionistiche restano ancora escluse.

"La UEFA è stata il primo organismo sportivo a reagire alla guerra in Ucraina e ha intrapreso un'azione decisiva nel febbraio 2022", è stato ribadito nella nota rilasciata sui canali ufficiali relativa al nuovo provvedimento: "Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso che le squadre russe composte da giocatori minori saranno riammesse alle sue competizioni nel corso di questa stagione".

Nel comunicato è spiegata anche la motivazione del nuovo provvedimento: "Tuttavia, la UEFA è anche consapevole che i bambini non dovrebbero essere puniti per azioni la cui responsabilità ricade esclusivamente sugli adulti ed è fermamente convinta che il calcio non debba mai rinunciare a inviare messaggi di pace e speranza".

In sostanza le Under 17 saranno riammesse a tutte le competizione: la Uefa sta studiando la soluzione migliore per consentire ai club maschili e femminili di prendere parte ai tornei anche se sono già stati svolti i sorteggi relativi ai gironi, un caso unico nel suo genere.

Ci sono però alcuni paletti fissati per le squadre coinvolte dal nuovo provvedimento: "Tutte le partite delle squadre russe si giocheranno senza la bandiera nazionale, l'inno, la divisa nazionale e non sul territorio russo". Restano invece esclusi i club professionistici russi fino alla fine del conflitto in Ucraina.