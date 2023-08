La Uefa certifica la grandezza degli allenatori italiani: tra i migliori l’unico intruso è Guardiola La Uefa ha annunciato i nomi dei tre allenatori candidati al premio di tecnico dell’anno per la stagione 2022-2023. Con Guardiola ci sono Inzaghi e Spalletti, quarto si è classificato De Zerbi.

A cura di Alessio Morra

Alla fine vincerà Pep Guardiola, e sarà giusto così. Perché il Manchester City ha realizzato il triplete, anzi il treble per dirla correttamente all'inglese. Ma tra i finalisti con il tecnico catalano ci sono due allenatori italiani: Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, e al quarto posto si è piazzato Roberto De Zerbi. La scuola degli allenatori italiani è sempre sugli scudi.

La Uefa con un comunicato ha comunicato i nomi degli allenatori che dopo aver ricevuto il maggior numero di voti per il premio di Allenatore dell'Anno UEFA 2022-2023 si sono classificati come finalisti. La Uefa, in rigoroso ordine alfabetico, ha comunicato i nomi di Pep Guardiola, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. Il nome del vincitore sarà ufficializzato nel corso del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2023-2024, che come d'abitudine si terrà a Monte Carlo giovedì 31 agosto.

Guardiola bacia la Champions League, dopo averla vinta nella finale con l’Inter.

Non sorprendono affatto le nomination di Guardiola, che a meno di clamorosissime sorprese, si aggiudicherà il premio, e di Simone Inzaghi che ha condotto l'Inter in finale di Champions League. Sorprende un po' di più forse il nome di Luciano Spalletti, che è entrato tra i primi tre grazie allo Scudetto vinto con il Napoli, ai quarti di Champions e forse più probabilmente al bel gioco prodotto dalla sua squadra, che ha esaltato dei calciatori che sono progrediti non poco.

Ancora una volta la scuola italiana degli allenatori è in copertina, un anno fa vinse meritatamente Carlo Ancelotti, che si aggiudicò il premio davanti a Klopp e Guardiola. Carletto vinse Liga e soprattutto la Champions League con il Real Madrid. Inzaghi e Spalletti sono sul podio e al quarto posto c'è Roberto De Zerbi, che dagli altri allenatori e da giornalisti selezionati ha ottenuto 70 punti. Un'enormità. Il lavoro dell'allenatore bresciano del Brighton è sotto gli occhi di tutti.

Il tecnico bresciano è arrivato al 4° posto nella classifica dell’allenatore dell’anno Uefa.

Il grande lavoro di De Zerbi è ulteriormente certificato dalla classifica che è stata resa nota dalla Uefa. Perché alle sue spalle c'è Arteta, autore di una stagione fantastica con l'Arsenal, ma pure Deschamps, che ha sfiorato il Mondiale. E manca proprio il c.t. campione del mondo Lionel Scaloni, che evidentemente ha pagato l'avere in squadra un fenomeno come Messi.

La classifica degli allenatori dal quarto al decimo posto

4 Roberto De Zerbi (Brighton) – 70 punti



Roberto De Zerbi (Brighton) – 70 punti 5 Mikel Arteta (Arsenal) – 67 punti



Mikel Arteta (Arsenal) – 67 punti 6 Zlatko Dalić (Croatia) – 49 punti



Zlatko Dalić (Croatia) – 49 punti 7 José Luis Mendilibar (Sevilla) – 28 punti



José Luis Mendilibar (Sevilla) – 28 punti 8 Didier Deschamps (France) – 26 punti



Didier Deschamps (France) – 26 punti 9 David Moyes (West Ham) – 22 punti



David Moyes (West Ham) – 22 punti 10 Franck Haise (Lens) – 11 punti

Per il premio di miglior calciatore della stagione 2022-2023 in campo maschile i candidati sono tre: Leo Messi, più per il Mondiale vinto con l'Argentina che per quanto fatto con il PSG, e i calciatori del Manchester City Kevin De Bruyne e Erling Haaland, autore di gol a raffica con la squadra di Guardiola.