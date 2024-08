La triste fine di Castillejo, il Valencia lo caccia con un comunicato di una riga: si andrà in tribunale

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Samu Castillejo non è più un giocatore del Valencia che nelle ore finali della sessione estiva di calciomercato ha deciso di esonerare il giocatore. La comunicazione ufficiale è arrivata via social, con una nota di una riga solamente con cui ha posto fine al rapporto con l'ex Milan con cui era entrata in conflitto da tempo. Ma la vicenda finirà davanti ad un tribunale se nei prossimi giorni non si troverà un compromesso: Castillejo aveva chiesto il pagamento del suo stipendio fino alla fine, che scadeva tra un anno, il club glielo ha negato.

Il Valencia esonera Castillejo, il comunicato via social

Samu Castillejo non è più un giocatore del Valencia, con il club spagnolo che ha deciso di concludere con un anno di anticipo il proprio rapporto con l'ex Milan. "Il Valencia CF annuncia l'esonero del giocatore Samuel Castillejo". Questo il secco comunicato apparso sull'account ufficiale della società spagnola senza una virgola in più. Il tristissimo epilogo dopo una lunga contesa nata all'indomani dalla partenza di Rino Gattuso.

Le richieste di Castillejo, il contratto e il ricorso in tribunale

Ma non finirà semplicemente così, perché tra Valencia e Castillejo è tutto ancora da decidere. La scelta del club è stata unilaterale e il giocatore ha già comunicato che andrà in tribunale a perorare la propria causa, con l'intenzione di dimostrare che l'esonero non sia legittimo. Castillejo aveva capito da tempo che non c'era più spazio per lui nel progetto del Valencia e così aveva proposto che gli venisse corrisposto il suo ultimo ano di contratto come buonuscita: 2,5 milioni di euro in totale. Ma il Valencia come risposta ha rescisso il contratto.

I problemi di Castillejo col Valencia, il prestito al Sassuolo

I rapporti tesi tra Valencia e Castillejo sono di lunga data.Arrivato in Spagna dal Milan su richiesta di Rino Gattuso nella stagione 2021/2022, all'uscita del tecnico dopo pochissime partite, esonerato dal Valencia. Castillejo entra in contrasto col club e il vice del nuovo tecnico, Carlos Marchena. A tal punto che si decide per un prestito lontano dalla Liga, un ritorno in Serie A, al Sassuolo. Avventura finita male con i neroverdi scivolati in B e che non riscattano il giocatore, tornato alla base dove diventa un esubero sgradito. Fino all'epilogo cui sta seguendo una lunga coda polemica.