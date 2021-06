Cinque calciatori dell'Inter, quattro della Juventus e uno del Milan. Nella speciale classifica del Cies sui 10 giocatori più preziosi della Serie A sono tre i club che monopolizzano le scelte dell'Osservatorio internazionale. E alcune fanno anche discutere, in particolare la valutazione di Romelu Lukaku, l'attaccante che con le sue reti ha trascinato i nerazzurri alla conquista dello scudetto e che più di tutti ha inciso nel rendimento della squadra (nella classifica marcatori del campionato ha chiuso al secondo posto con 24 gol, alle spalle di CR7).

Il belga è solo ai piedi del podio mentre tra i primi tre ci sono Achraf Hakimi, Federico Chiesa e Matthijs de Ligt, questi ultimi reduci da una stagione tra luci e ombre considerato anche il rendimento a singhiozzo dei bianconeri che sono riusciti ad agganciare la zona Champions solo all'ultima giornata e grazie al pareggio del Napoli in casa contro il Verona.

Com'è possibile una cosa del genere? I parametri adottati sono differenti e vanno oltre il dato sportivo e puramente statistico ma inseriscono nel calcolo anche altre variabili come età, prospettive future. È anche per questa ragione che – per esempio – nell'elenco non figura Cristiano Ronaldo, capocannoniere del torneo con 29 reti, oppure il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne reduce da un'annata positiva (19 gol, 7 assist nell'ultimo campionato). Mentre in decima posizione spicca il centrocampista americano della Juventus, Weston McKennie.

La Top 10 del Cies sui calciatori più preziosi in Serie A

Ecco la classifica del Cies, l’Osservatorio internazionale del Calcio ha redatto la graduatoria dei dieci giocatori più preziosi dell'ultimo campionato di Serie A che si è chiuso con il trionfo dell'Inter di Antonio Conte:

1. Achraf Hakimi (Inter) – 93.5 milioni

2. Federico Chiesa (Juve) – 92.6 milioni

3. Matthijs De Ligt (Juve) – 89 milioni

4. Romelu Lukaku (Inter) – 76.9 milioni

5. Lautaro Martinez (Inter) – 75.2 milioni

6. Dejan Kulusevski (Juve) – 72.7 milioni

7. Theo Hernandez (Milan) – 70.9 milioni

8. Alessandro Bastoni (Inter) – 70.8 milioni

9. Nicolò Barella (Inter) – 68.3 milioni

10. Weston McKennie (Juve) – 65.4 milioni