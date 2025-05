video suggerito

La telefonata tra Giuntoli e un giornalista diventa virale: "Ci stanno mettendo pressione in Italia" La telefonata pubblica tra Cristiano Giuntoli e un giornalista. Il dirigente della Juventus spiega la situazione relativa all'eventuale trattativa Osimhen: "In Italia ci stanno mettendo pressione".

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus sta già pensando al futuro ma con un occhio a questo finale di stagione che vede i bianconeri padroni del proprio destino nelle ultime due giornate di campionato contro Udinese e Venezia per la conquista di un posto nella prossima Champions League. Obiettivo che starebbe anche rallentando il calciomercato sul quale si sarebbe già attivato Cristiano Giuntoli per migliorare una squadra che, nonostante il faraonico mercato della passata stagione, ha deluso sotto tutti i punti di vista forse anche a causa di tanti infortunati avvenuti nelle fasi cruciali della stagione.

Da capire le situazioni relative all'attacco con Vlahovic che resta un caso e Kolo Muani per cui andrebbero trattati i termini di un eventuale acquisto col PSG. Ebbene proprio su questo argomento è stato interrogato lo stesso Cristiano Giuntoli che attraverso una telefonata con un giornalista turco spiega anche quale sia la situazione relativa all'eventuale acquisto di Osimhen dal Napoli (oggi in prestito al Galtasaray ndr). Sull'attaccante nigeriano Giuntoli però vuole puntualizzare quanto sta accadendo in questo momento: "In Italia ci stanno mettendo pressione".

Intervenuto al programma Derin Futbol trasmesso su Beyaz TV, il direttore sportivo della Juventus Giuntoli ha dichiarato: "Non sono interessato a Osimhen – sottolinea con forza il dirigente bianconero che poi evidenzia – Le voci che si leggono sui media italiani sono solo per metterci pressione. La Juventus non vuole il giocatore". È chiaro che in questo momento, vista l'entità della trattativa, esporsi può essere un problema, ma Giuntoli vuole far sapere pubblicamente quale sia l'intenzione dei bianconeri almeno fino a quando non sarà definita la qualificazione in Champions.

Le parole di Giuntoli su Vlahovic

Ma non solo Osimhen, Giuntoli ha anche parlato della questione relativa a Vlahovic per cui si sarebbe parlato di una partenza il prossimo 30 giugno: "Dusan Vlahovic lascerà la Juventus a fine stagione? Al momento non lo so. Aspettiamo la fine della stagione per prendere decisioni su di lui" ha risposto. Cristiano Giuntoli poi ha risposto a un'altra domanda: "Sapete se il Fenerbahce è interessato a Vlahovic? Non lo so. Non ho parlato di Vlahovic con il Fenerbahçe" ha concluso il dirigente bianconero che dunque non si è esposto completamente ma ha voluto far sapere quanto stia accadendo in questo momento attorno alla Juve dal punto di vista mediatico.