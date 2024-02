La tabella Scudetto dei tifosi del Milan: la rimonta sull’Inter per la seconda stella è già naufragata I tifosi del Milan sognano la rimonta Scudetto sul Milan e sui social, prima della gara col Monza, era apparsa una tabella con il cammino dei rossoneri e dell’Inter fino all’ultima giornata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Inter vola in testa alla classifica della Serie A con vantaggi sulle inseguitrici che nessuno si sarebbe mai aspettato dopo 25 giornate. A tenere il passo dei nerazzurri ci ha provato la Juventus che nelle ultime 4 ha raccolto solo 2 punti e il Milan, che vive la solita altalena di risultati postivi e negativi.

Proprio i rossoneri sembravano aver trovato una buona continuità e si presentavano alle porte della giornata 25 con la possibilità di scavalcare la Juventus per prendersi il secondo posto e, magari, iniziare a pensare ad un duello a distanza con i cugini. È fin troppo evidente che la corsa per cucirsi la seconda stella sul petto ora vede la squadra di Simone Inzaghi in vantaggio rispetto a quella di Stefano Pioli ma i tifosi restano fiduciosi e sui social, prima della gara col Monza, era apparsa una tabella per la rimonta tricolore.

La tabella stilata da qualche tifoso del Milan che

In questa lista era segnato il cammino delle due squadre dalla giornata 25 alla fine, con i punti che rossoneri e nerazzurri avrebbero dovuto raccogliere in ogni partita.

In base ai calcoli fatti da questi tifosi del Diavolo la classifica finale vedrebbe il Milan chiudere con 91 punti e l'Inter a 90 punti: i nerazzurri vincerebbero solo 8 della prossime 15 partite mentre i rossoneri ne perderebbero soltanto una, ovvero il derby di Milano. Una rimonta che avrebbe del clamoroso ma che è partita già col piede sbagliato, visto la sconfitta rimediata dal Monza nell'ultimo turno dalla squadra di Pioli. A causa di questa battuta d'arresto il divario tra le due squadre è di 11 punti, con i nerazzurri che hanno da recuperare la partita con l'Atalanta (quindi un potenziale +14 o + 12).

Il pronostico dopo la prima giornata ipotizzata dalla tabella è già sbagliato e quindi i calcoli sarebbero da rifare completamente: vedremo se e quanti risultati si realizzeranno davvero e se, come appare probabile, questa lista di risultati resterà solo un sogno per qualche tifoso del Milan che non voleva vedere i cugini arrivare per primi alla seconda stella.

Lo scorso anno una tabella simile venne stilata dai tifosi della Lazio per una possibile rimonta sul Napoli in ottica Scudetto ma le cose non andarono come i supporter capitolini pensavano.