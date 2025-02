video suggerito

La strana richiesta del PSV dopo aver eliminato la Juve in Champions: c’è un problema per gli ottavi Dopo aver eliminato la Juventus nel playoff di Champions League, il PSV Eindhoven ha presentato una strana richiesta alla Uefa riguardo alla data del match d’andata degli ottavi di finale (contro Inter o Arsenal): in quel giorno c’è il giorno conclusivo dei festeggiamenti del carnevale cittadino. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la prestigiosa vittoria contro la Juventus di Thiago Motta nel playoff, il PSV Eindhoven attende di conoscere il proprio avversario per gli ottavi di finale della Champions League 2024-2025. Gli olandesi scopriranno nel sorteggio di Nyon se nel prossimo turno dovranno vedersela con un'altra italiana, l'Inter di Simone Inzaghi, o gli inglesi dell'Arsenal. Prima ancora di conoscere il proprio destino il club biancorosso ha però dovuto fare i conti con un inaspettato problema: la data della gara d'andata del match degli ottavi.

Subito dopo aver eliminato i bianconeri e centrato dunque il passaggio del turno infatti i dirigenti del PSV Eindhoven hanno inoltrato alla Uefa la richiesta per giocare la prima partita della doppia sfida degli ottavi di finale mercoledì 5 marzo, chiedendo dunque che la partita non sia messa in calendario martedì 4 marzo. A rendere molto particolare la richiesta della formazione olandese è il motivo fornito all'organo di governo del calcio europeo a suffragio della richiesta. La causa sono infatti i festeggiamenti del tradizionale carnevale cittadino che quest'anno si terranno proprio dal 28 febbraio al 4 marzo.

Nonostante si tratti di una richiesta molto particolare, non è unica nel suo genere. Lo stesso PSV Eindhoven infatti nell'edizione 2006-2007 della Champions League aveva chiesto che la gara d'andata dell'ottavo di finale contro l'Arsenal fosse messa in calendario al mercoledì perché anche in quell'occasione il martedì coincideva con il giorno di chiusura dei festeggiamenti del Carnevale cittadino. In quella circostanza la risposta della Uefa fu negativa e la squadra allora allenata da Ronald Koeman dovette giocare contro i Gunners martedì ottenendo comunque un successo per 1-0.

A rendere possibile una risposta diversa da parte della Uefa questa volta ci sono i motivi di sicurezza legati alla richiesta presentata dal club olandese dato che in questa occasione, ancora prima del sorteggio, è certo che il PSV Eindhoven dovrà giocare in casa al Philips Stadion la partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League (sia qualora dovranno affrontare l'Inter che nel caso saranno accoppiati con l'Arsenal) e dunque il popolarissimo Carnevale che ogni paralizza la città potrebbe creare problemi nell'organizzazione del match.