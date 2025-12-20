La stoccata di Sarri alla Lazio: “Non parlo di arbitri, l’ho fatto una volta e mi hanno fatto un comunicato contro”

Sarri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il pareggio della Lazio contro la Cremonese e quando gli chiedono un parere sulle scelte arbitrali risponde con una stoccata alla sua società.

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il pareggio della Lazio contro la Cremonese e quando gli chiedono un parere sulle scelte arbitrali risponde con una stoccata alla sua società:"Non ho nulla da dire, parla con la società. Quando ne ho parlato la società ha fatto un comunicato che ha detto il contrario".

La squadra capitolina ha protestato per un paio di episodi nell'area dei grigiorossi ma l'arbitro Pairetto non ha mai reputato le situazioni come punibili con il calcio di rigore.

La moviola di Lazio-Cremonese

Il primo tempo scorre tra continui contatti e interruzioni, con la Cremonese che spezza spesso il ritmo ricorrendo a falli tattici non appena la Lazio prova ad accelerare. Pairetto tiene la gara sotto controllo senza eccedere nei provvedimenti disciplinari: al 38’ ammonisce Pedro per proteste, mentre poco dopo sanziona Grassi, colpevole di aver lanciato un secondo pallone in campo per rallentare una ripartenza biancoceleste.

Nella ripresa la tensione sale e arrivano le proteste della Lazio per due episodi in area. Il primo riguarda Castellanos, fermato in modo molto simile a quanto accaduto al Taty nel recente derby di Coppa Italia; il secondo nasce da una trattenuta seguita da una spinta di Terracciano su Noslin. Decisioni che fanno discutere, soprattutto alla luce di precedenti recenti in cui interventi più leggeri sono stati puniti con il rigore.

La Lazio ha protestato parecchio in campo e fuori

A cosa si riferisce Sarri? L'allenatore è tornato a qualche settimana fa, quando la Lazio prese le distanze dalle sue parole dopo Inter-Lazio sull'arbitro Manganiello e sulla sua direzione nella partita di San Siro.