La stilettata di Zeman alla Juve Next Gen: "Ci ha segnato due gol in fuorigioco, si deve salvare…" In occasione della conferenza stampa per la partita contro il Perugia, Zdenek Zeman è ritornato a parlare della gara persa contro la Juve Next Gen, tra espulsioni e gol in fuorigioco: "Così diventa sempre difficile giocare"

Zdenek Zeman non ha mai amato la Juventus e l'occasione per rifilare al mondo bianconero l'ennesima stoccata il tecnico boemo oggi al Pescara l'ha lanciata durante la conferenza stampa della prossima sfida con il Perugia. Togliendosi un fastidioso sassolino che lo tormentava dalla sconfitta di misura subita contro l'Under 23 juventina, complici alcune decisioni arbitrali che portarono a quel risultato: "Perché la Juve si deve salvare".

Una frase, poco più, ma tanto è bastato a Zeman per rilanciare la propria personale infinita e storica sfida all'universo juventino. Così, a margine della prossima partita di Serie C che vedrà il suo Pescara impegnato contro il Perugia, gara in programma il 15 gennaio, posticipo serale delle 20:30 della 21a giornata del Girone B, la mente è tornata allo scorso 7 gennaio quando si disputò Juve Under 23-Pescara.

In quella partita, la squadra di Zeman venne sconfitta di misura, 4-3, in un susseguirsi di gol ed emozioni. Tra cui non mancarono le polemiche. Pescara in vantaggio due volte e due volte raggiunto dei bianconeri che poi riuscirono il sorpasso nella ripresa con doppietta di Simone Guerra. Poi, sul 4-2, la reazione feroce degli ospiti che riuscirono a risalire la china grazie al rigore al 92′ di Tunjov per il 4-3. Poi, però, nel forcing finale tutto venne vanificato dal rosso a Mesik e un Pescara ridotto a chiudere in 10 senza più possibilità di recupero.

Una partita che non è stata di certo digerita da Zeman che è ritornato a commentarla a suo modo, risollevando il coperchio delle polemiche: "Là prendiamo due gol in fuorigioco e subiamo 5 ammonizioni, così diventa difficile giocare… I gol in fuorigioco? Eh, so che la Juventus NextGen si deve salvare….". Ironia e amarezza del boemo che ha già metabolizzato i recenti problemi di salute ma non la sconfitta: "Ad Alessandria io penso che tutto il primo tempo lo abbiamo fatto bene" ha poi ribadito il boemo. "Poi abbiamo preso gol alla fine e anche nel secondo tempo abbiamo fatto una discreta partita".

Dopotutto il Pescara in classifica veleggia in piena zona Playoff mentre i ragazzi bianconeri sono ad un passo dalla zona rossa dei playoff. E quei tre punti presi al Pescara stanno proprio permettendo alla Juve NextGen di avere quanto basta al momento per gestire la situazione.