La stagione del Milan finisce malissimo, la Roma gliene fa 5 in amichevole davanti a 60mila tifosi Il Milan chiude la sua stagione nel peggiore dei modi perdendo 5-2 l’amichevole in Australia contro la Roma. I giallorossi mettono ko i rossoneri davanti a 60mila spettatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Fabrizio Rinelli

La stagione del Milan si chiude nel peggiore dei modi davanti a un pubblico di circa 60mila spettatori. Rossoneri sconfitti nettamente 5-2 dalla Roma nell'amichevole in Australia a Perth che di fatto mette un punto all'annata del Diavolo e dei capitolini.

Un ko sonoro per la squadra di Bonera (in panchina provvisoriamente dopo l'addio di Pioli ndr) che aveva chiuso il primo tempo sotto di un gol sul 2-1 prima della manita giallorossa servita dalla squadra di De Rossi dopo le reti realizzate nella ripresa da Angelino, Dybala e Azmoun. Di Okafor e soprattutto Theo Hernandez i gol dei rossoneri.

Il francese si è messo in mostra con un sinistro potente terminato in porta con una potenza incredibile. Il 5-2 finale però non è chiaramente piaciuto ai tifosi del Milan che sui social hanno inevitabilmente preso male questo ko che rappresenta l'ultimo capitolo di una stagione storta.

È attesa infatti solo l'ufficialità dell'arrivo di Paulo Fonseca come nuovo allenatore per dare il via a quella che sarà una stagione del rilancio per il Diavolo pronto a tornare protagonista. Dall'altra parte la Roma di De Rossi ha confermato gli enormi margini di crescita mostrati dalla squadra proprio dopo l'arrivo dell'ex "capitan futuro" in panchina dopo l'esonero di Mourinho.

La Roma rifila cinque gol al Milan nell'amichevole in Australia

Nell'amichevole di Perth organizzata a margine del Western Australia Day e per commemorare l'ex capitano giallorosso Di Bartolomei, Roma-Milan ha visto una grande risposta da parte del pubblico che ha potuto godere sicuramente di un grande spettacolo frutto di ben 7 gol realizzati.

A sbloccare il risultato era stato Baldanzi, poi il gran pareggio di Theo Hernandez caratterizzato da un sinistro pazzesco. I giallorossi poi chiudono il primo tempo sul 2-1 grazie alla rete messa a segno da Abraham. Nella ripresa la squadra di De Rossi dilaga con Angelino prima del gol di Okafor che sembrava potesse riaprire la partita.

Ma dopo il 3-2 dell'attaccante rossonero la Roma riesce a fare nuovamente centro prima con Dybala e poi con Azmoun che chiudono la partita col punteggio di 5-2. "Pioli non era il problema" scrive qualcuno nei commenti del post di fine partita pubblicato dal Milan. Di certo i tifosi rossoneri non hanno preso benissimo quest'ultima sconfitta, specie per il risultato finale.

Paulo Fonseca – ex della Roma – dovrebbe prendere il timone dei rossoneri e ripartire col progetto del Diavolo pronto a rialzarsi dopo una stagione altalenante. Per De Rossi invece la conferma dell'ottimo lavoro svolto fino a questo momento e la certezza di avere una base davvero importante da cui ripartire nella prossima stagione.