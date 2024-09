Menez annuncia il suo ritiro dal calcio, parteciperà alla Kings League: “Sono arrivato al limite”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Jeremy Menez ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L'ex calciatore di Roma, Milan e PSG ha già annunciato la sua avventura nella squadra francese di Kings League. "Sono arrivato al limite della sopportazione", ha dichiarato il jolly offensivo francese.

La sua ultima esperienza è stata al Bari, terminata a marzo di quest'anno e dopo non c'erano state più notizie in merito al suo futuro.

Menez lascia il calcio: parteciperà alla Kings League

Jeremy Menez è arrivata in Italia grazie alla Roma, con cui ha giocato dal 2008 al 2011, e le sue qualità lo hanno riportato in Francia al PSG. Dopo tre stagioni nella capitale francese è tornato in Italia per vestire la maglia del Milan.

Dopo due anni in rossonero ha iniziato un viaggio che lo ha portato prima al Bordeaux e poi a fare due esperienze molto diverse in Turchia, con l'Antalyaspor, e Messico, col Club America.

Le ultime due esperienze sono state alla Reggina e al Bari: con i calabresi ha vinto il campionato di Serie C mentre con i pugliesi, in Serie B, le cose non sono andare benissimo con appena 10 presenze. Poi è arrivato lo svincolo la scorsa primavera e nei mesi scorsi si attendeva una comunicazione rispetto a quello che avrebbe fatto in futuro.

L'ormai ex calciatore francese ha dichiarato di aver bisogno di fermarsi dopo aver giocato e viaggiato tanto per dedicarsi alla famiglia e ai figli.

Menez, caratteristiche e vittorie

Menez è stato un calciatore offensive con caratteristiche davvero peculiari perché era molto rapido e abile nel dribbling, con una buona capacità di finalizzazione, cresciuta con il passare degli anni della sua carriera. I tifosi della Roma lo avevano soprannominato Houdini, come il mago francese.

Nella sua personale bacheca può vantare due campionati francesi, una Supercoppa francese, una Coppa di Lega francese, un campionato messicano, una Coppa del Messico e una Supercoppa del Messico.