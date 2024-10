video suggerito

Nesta dribbla con una battuta la designazione di La Penna per Monza-Roma: “Magari è laziale” Alessandro Nesta ha parlato alla vigilia della sfida che il suo Monza giocherà contro la Roma di Juric. Ad arbitrare il match La Penna di Roma e proprio la provenienza del direttore di gara è oggetto di domanda per Nesta: “Magari è laziale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Monza è chiamato a dare immediatamente una risposta contro la Roma dopo un inizio di stagione di certo non esaltante. Neanche una vittoria per i brianzoli allenati da Alessandro Nesta da cui ci si aspetta molto visto l'organico a disposizione non così diverso rispetto alla scorsa annata. Contro i giallorossi di Juric non sarà facile ma Pessina e compagni cercheranno di fare l'impresa per centrare i primi tre punti del campionato. Durante la conferenza stampa della vigilia, proprio Nesta ha parlato della partita e di cosa si aspetti dalla squadra contro la Roma.

Per la sfida di domani è stato designato l'arbitro Federico La Penna. Il direttore di gara di Roma che arbitrerà una partita dei giallorossi. Ecco, proprio su questo punto è stato interrogativo il tecnico del Monza a precisa domanda di un giornalista in sala stampa. Tutti si aspettavano una polemica, o qualcosa del genere ma Nesta ha stupito tutti rispondendo con la professionalità e l'eleganza che lo contraddistingue: "La Penna di Roma? Magari è della Lazio, è laziale, o tifa per noi – ride Nesta scherzando -. Non credo a queste cose, credo sempre alla bontà delle persone".

In sala stampa c'è una risata generale a quella battuta di Nesta che cerca di abbassare la tensione e le polemiche attorno a questa designazione. Un qualcosa del tutto normale dall'agosto del 2023 quando c'è stata una rivoluzione da questo punto di vista. Di fatto da poco più di un anno è caduta la territorialità per gli arbitri italiani che fino a quel momento erano impossibilitati ad arbitrare una squadra della propria sezione di appartenenza. A segnare la svolta è stata la designazione di Daniele Doveri per Verona-Roma di sabato 26 agosto 2023.

Monza a caccia di una vittoria contro una Roma in crisi

Nesta dunque se ne esce con una battuta e si concentra solo sulla partita che lui e il suo Monza dovranno cercare di vincere contro una Roma che arriva a questa sfida dopo la sconfitta a sorpresa contro l'Elfsborg in Europa League. Un ko che non sarebbe piaciuto alla società giallorossi con i Friedkin pronti addirittura a pensare all'esonero nel caso in cui Juric non dovesse vincere contro i brianzoli. Una situazione paradossale in una sfida che sembra già a dir poco decisiva per entrambe le squadre nonostante siamo ancora a inizio stagione.