La squadra 5ª in classifica in Serie A oggi sarebbe in Champions, ma rischia la grande beffa L’Italia in questo momento avrebbe una squadra in più nella prossima Champions League 2024/2025 rispetto alle classiche quattro previste nel format attuale. La Serie A però rischia comunque una grande beffa nella fase finale di questa stagione.

La Champions 2024/2025 cambierà volto in applicazione al Ranking Uefa. La competizione con la coppa dalle grandi orecchie istituita dall'organo che gestisce il calcio europeo, passerà da 32 a 36 squadre. Un aumento dunque di 4 squadre rispetto al precedente format che in questo momento vede l'Italia godere di una posizione favorevole nel Ranking Uefa per ottenere uno dei 4 slot in più proprio dalla Serie A. Una situazione che però potrebbe cambiare al termine della fase a gironi e dall'inizio delle gare a eliminazioni diretta, verosimilmente a Primavera. Il cammino delle italiane dovrà essere continuo e dalle prime possibili eliminazioni fino alle varie finali che si andranno a giocare, l'Italia potrebbe però anche rischiare la beffa.

La Uefa ha ufficializzato i nuovi parametri d'accesso alla Champions per la prossima stagione in cui il Ranking sarà chiaramente fondamentale. Si chiude l'era della fase a gironi per dare il via dal prossimo anno al girone unico da cui deriveranno le qualificate agli ottavi e così via.

Con la modifica della Champions tutte le leghe europee potranno avere l'ambizione di presentarsi alla prossima edizione del torneo con una squadra in più rispetto al passato. Le modalità d'accesso non saranno solo quelle di vincere la competizione nell'annata precedente (Champions o Europa League ndr) ma ottenendo un ulteriore posto grazie ai risultati di tutte le squadre della propria nazione in Champions, Europa League e Conference. Questi i parametri d'accesso stabiliti dalla Uefa con l'Italia che al momento può fortemente ambiare ad un posto in più in Champions.

Grazie al Ranking UEFA, determinato in base ai risultati di Inter, Milan, Napoli, Lazio, Fiorentina, Roma e Atalanta, la Serie A avrà cinque squadre se nella classifica del ranking 2023/2024 risulterà al primo o al secondo posto. Al momento l'Italia è seconda con 9.142 punti alle spalle della Germania con 10.071. Attualmente, dunque, Italia e Germania avrebbero una squadra in più – rispetto alle quattro canoniche – nella Champions 2024/2025 grazie agli attuali primi due posti nel Ranking UEFA ottenuti tra preliminari e fase a gironi fino a questo momento.

Per stabilire dunque quali saranno le 4 squadre in più nel nuovo format della Champions League, la Uefa ha delineato dei criteri ben precisi:

un posto alla squadra che chiuderà terza nel campionato della quinta federazione nel ranking UEFA.

un posto alla vincitrice del campionato, allargando da quattro a cinque il numero dei club che si qualificano attraverso il percorso Campioni delle qualificazioni alla competizione (composto da quattro turni di qualificazione).

gli ultimi due posti andranno alle federazioni i cui club hanno ottenuto i risultati migliori nella stagione precedente: il coefficiente club per Paese della stagione precedente si basa sul numero totale di punti coefficienti club ottenuti da ogni squadra di una federazione diviso per il numero di club partecipanti di quella federazione. Le due federazioni che avranno diritto a un posto ciascuno dovranno ottenere la miglior posizione in campionato dietro quelle che si assicurano la qualificazione alla Champions League.Questa la classifica aggiornata del Ranking Uefa dopo le sfide dell'ultima settimana di Champions, Europa League e Conference: