La splendida pioggia di peluche lanciati dai tifosi del Betis: un regalo ai bambini meno fortunati Un regalo di Natale per i bambini meno fortunati. Una pioggia di peluche sono stati lanciati, come da tradizione, dai tifosi del Betis prima della gara contro l’Athletic Bilbao. Iniziativa sempre molto riuscita ed apprezzata in Spagna.

A cura di Fabrizio Rinelli

Una pioggia di peluche lanciati dai tifosi presenti allo stadio sul terreno di gioco Benito Villamarín di Siviglia. È la splendida iniziativa lanciata dal Betis che nella prima gara utile della Liga a ridosso delle feste di Natale, come da tradizione ormai, invita i propri sostenitori a presentarsi allo stadio con peluche di tutti i tipi per poi lanciarli in campo. L'obiettivo è quello di raccoglierne il più possibile per regalargli ad associazioni benefiche che operano nel sociale che sono incaricate di smistarle a tutti i bambini meno fortunati.

E così dopo lo spettacolo ammirato negli scorsi anni, anche per questo Natale il Betis, a pochi minuti dalla sfida contro l'Athletic Bilbao, ha dato indicazioni precise ai propri tifosi su come comportarsi per dare vita anche in questa stagione a questa splendida iniziativa. "I peluche non possono superare i 30 centimetri in nessuna delle loro dimensioni e 200 grammi di peso, né avere batterie, sia interne che esterne, che possono causare danni se lanciate. Allo stesso modo, non dovrebbero avere elementi duri che potrebbero causare effetti simili". Solo in questo modo si è dato vita a uno spettacolo davvero emozionante.

In un video che ha riassunto in pochi secondi quanto accaduto prima della gara, si vede un intero stadio lanciare in campo i peluche portati da casa dai tifosi. A bordo campo, oltre ai fotografi, era presente proprio il personale di alcune associazioni benefiche incaricare di raccoglierli in diverse buste collocate sotto i cartelloni pubblicitari. Il numero dei peluche raccolti dovrebbe essere intorno ai 20mila. Qualcosa di inimmaginabile e che conferma ancora una volta l'originalità dell'iniziativa che da anni appassiona i tifosi del Betis, soprattutto i più piccoli, presenti allo stadio accompagnati dai propri gentiori.

Più di 50 bustoni raccolti e la felicità di tutta la società biancoverde nel mostrare al mondo intero il bellissimo risultato raggiunto. L'iniziativa è riuscita alla perfezione e la soddisfazione della società è stata tantissima. Per la cronaca la partita è poi finita con il risultato di 0-0 e che ha visto il Betis chiudere la sfida in 10 uomini a causa dell'espulsione dell'ex Lazio. Luiz Felipe, proprio nei minuti finali.

Il Betis resta fermo al sesto posto e in piena corsa all'Europa confermando quanto di buono sta mostrando in questo campionato. Ma la partita più bella l'ha sicuramente vinta ancor prima del fischio iniziale dell'arbitro rendendo felici migliaia e migliaia di bambini meno fortunati che non possono permettersi un Natale gioioso e ricco di regali come tutti gli altri.