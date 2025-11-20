La sorella di Cristiano Ronaldo si sfoga: “Mi ricorda come Cristo fu tradito da Giuda”

Ancora una volta la famiglia di Cristiano Ronado fa quadrato intorno a lui e si erge a difesa del 40enne campione portoghese, finito al centro delle polemiche in patria dopo la sua presenza alla Casa Bianca tra gli ospiti eccellenti della cena di stato organizzata da Donald Trump in onore del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. L'incontro, dato in pasto in pompa magna ai media mondiali, è stato promosso dal presidente americano per contribuire a riabilitare l'immagine internazionale fortemente compromessa dell'Arabia Saudita e specificatamente di bin Salman, riconosciuto da CIA e Nazioni Unite come mandante del brutale assassinio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018. Secondo parte dell'opinione pubblica portoghese, Ronaldo avrebbe ‘venduto' l'anima ai suoi padroni sauditi (al costo di 200 milioni all'anno, ovvero il suo ingaggio all'Al Nassr, inclusivo della propaganda pro Arabia), arrivando a fare da ‘testimonial' nella cena della Casa Bianca. In un lungo video pubblicato su Instagram, la sorella di Cristiano, Katia Aveiro, va all'attacco dei detrattori del cinque volte Pallone d'Oro, arrivando a paragonarlo a Cristo tradito da Giuda.

Il lungo sfogo della sorella di Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro

La 48enne Katia Aveiro è la minore delle due sorelle di Cristiano Ronaldo e anche lei, come la 52enne Elma, è attaccatissima al calciatore ex Juve e Real. E dunque a distanza di qualche ora dalla cena ‘incriminata', la donna pronuncia una lunga e sentita arringa difensiva del fratello. "Cristiano Ronaldo è quello che non ha avuto bisogno di favori, di partiti, di ideologie, di discorsi preconfezionati né di narrazioni. Ha avuto bisogno solo di lavoro. Una cosa che molti dei suoi critici conoscono solo di nome. Ha costruito una carriera – è l'incipit del video – Non ho bisogno di spiegare molto, perché nessun gruppo di commentatori televisivi, nessuna marionetta dell'opinione pubblica e nessun esperto di indignazioni è mai riuscito nemmeno a sognare di replicarla".

"Ipocriti, sembra che Cristiano abbia annunciato la fine del mondo"

Katia va poi alla vicenda che ha innescato le polemiche delle ultime ore: "Lui visita la Casa Bianca ed ecco un'esplosione nucleare emotiva. Ipocriti. Siete degli ipocriti. Di colpo è partita un'isteria così grande, ma così grande, che fa paura. Sembra quasi che Cristiano abbia annunciato la fine del mondo. La reazione è stata così esagerata, che sembrava una sirena di allarme nazionale. Attenzione, attenzione! Ronaldo ha esercitato la sua libertà individuale. Ripeto, individuale. È surreale, e fa pena vedere certi gruppi entrare in modalità panico. Soprattutto nel mio Paese. Quando Ronaldo fa qualcosa che non rientra nel loro copione. È quasi come se credessero che il pianeta debba girare intorno alle loro sensibilità. Ma sensibilità politiche, attenzione, che è diverso. Una visita alla Casa Bianca, nella testa di molti si trasforma in un crimine diplomatico, morale, spirituale e galattico".

Cristiano Ronaldo al tavolo della cena di stato alla Casa Bianca: sullo sfondo c’è Melania, la moglie di Donald Trump

La sorella di Ronaldo attacca i portoghesi, Cristiano come Gesù: "Mi ricorda come fu tradito da Giuda"

La sorella del campione portoghese rinfaccia quello che ha fatto Ronaldo per il suo Paese, che accusa di ingratitudine: "L'aspetto più comico è che loro credono davvero che questo rovinerà l'immagine di Cristiano Ronaldo. Con modestia, immaginate di pensare che un uomo, un uomo di 40 anni, che da 20 anni porta il Portogallo sulle spalle, è uscito dalla povertà, ha costruito un impero senza appigli, senza favori, senza rubare un centesimo a nessuno, pensate davvero che lui perderà un solo neurone di preoccupazione, solo perché qualche professionista dell'indignazione ha deciso di fingere uno scandalo? Cristiano Ronaldo ha fatto di più per il Paese di quanto abbiano fatto tutte le tavole rotonde. Tavoli di conferenze, gruppi di commentatori, gente da tastiera… lui ha messo il Portogallo al centro della conversazione dei grandi, mentre molti di questi critici, di questi commentatori, hanno messo incoerenza nelle loro stesse frasi. Sono disperati, ma questa disperazione sta raggiungendo un livello di pietà. Questo Paese, purtroppo, ha molto da imparare: c'è invidia e il credersi più intelligenti degli altri. È brutto, brutto, brutto. È brutto come nostro biglietto da visita".

A questo punto Katia Aveiro paragona Cristiano Ronaldo a Gesù Cristo e i portoghesi a Giuda: "Mi ricorda come Cristo fu tradito da Giuda. Il mio Paese, purtroppo, è un paese di Giuda. Ronaldo non è come voi, non è fatto della stessa pasta. Per questo è arrivato dove è arrivato. Pensate che le cose gli siano cadute dal cielo? È arrivato in cima solo perché è diverso. In cima al mondo, attenzione, al mondo. E poi venite a dire che la sua visita alla Casa Bianca è problematica. Problematici siete voi che credete che questo influenzi qualcosa nella vita di lui. Problematico è che voi pensiate che Ronaldo abbia bisogno dell'approvazione di chi non si è mai mosso da quella sedia, da quella tastiera, da quello studio. Problematico è che viviate nell'illusione. Dopo tanto tempo, dopo tutto quello che ha conquistato, che voi crediate che questo macchi la sua immagine. Per l'amor di Dio, una leggenda mondiale. Non lo dico io. Lo dicono le statistiche. Ha costruito un'eredità reale, dove voi avete costruito indignazione immaginaria. E la differenza è così grande che viene da ridere. Viene da ridere, giuro che viene da ridere".

Katia Aveiro è una delle due sorelle di Cristiano Ronaldo

"Cristiano muove il mondo, voi muovete aria"

La sorella di Ronaldo è un fiume in piena, fino all'ultimo istante del video: "Alla fine, la realtà è questa. Senza filtri: Cristiano muove il mondo e i critici muovono cosa? Aria. E anche così, pensano di poter influenzare la sua immagine. Cosa avete costruito voi? Fa pena che pensiate o crediate davvero in quello che dite. Voi non sapete niente. Mi dispiace. Grazie, Cristiano Ronaldo, per tutto quello che hai fatto per il mio Paese. Grazie. Ho un orgoglio per te grande quanto il mondo. Grazie".