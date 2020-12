in foto: foto tratta dal profilo twitter @franvanni.

L'Inter battendo lo Spezia ha ottenuto il sesto successo consecutivo. I nerazzurri restano a un punto dal Milan, vittorioso con il gol lampo di Leao sul Sassuolo. Finita la partita i calciatori dell'Inter sono tornati negli spogliatoi, Conte ha fatto il giro delle interviste in tv e poi con tutti gli altri media. Christian Eriksen invece è rimasto in campo, sul campo di San Siro ha fatto una sgambata, un breve allenamento. Un'immagine sportivamente parlando molto triste che rende bene l'idea sul periodo che sta vivendo il calciatore danese, che è fuori dal progetto di Conte ed è a un passo dalla cessione, con il mercato di gennaio che si avvicina.

Eriksen si allena dopo Inter-Spezia

Si gioca ogni tre giorni, anche una singola sessione di allenamento è importante. Conte ha deciso di concerto con il suo staff di far effettuare una sessione d'allenamento ai calciatori presenti in panchina e che non sono scesi in campo contro lo Spezia. Tra questi c'era anche il danese che è stato l'ultimo a rientrare negli spogliatoi, come si vede dalla foto scattata dal giornalista Franco Vanni). E quando è rientrato ha trovato i compagni che si stavano rimettendo in ghingheri dopo il successo sullo Spezia. Nello spogliatoio non c'era Conte, impegnato nelle interviste. L'Inter, pur non brillando, gira e continua a vincere, ma è sempre viva la questione Eriksen, che è sempre ai margini.

Eriksen lascerà l'Inter nel mercato di gennaio

Il calciatore danese è arrivato lo scorso gennaio e dopo appena un anno è destinato ad andare via. Eriksen non è riuscito a integrarsi nel tipo di gioco di Conte. Negli ultimi due mesi in Serie A solo due volte è stato schierato titolare, e molto spesso è stato schierato solo negli ultimissimi minuti di gioco. E, ahi lui, non sono mancate le tante partite viste interamente dalla panchina.