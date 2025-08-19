La sfrenata esultanza di Cristiano Ronaldo al gol di Joao Felix in Supercoppa: è incontenibile

Alla sua quarta apparizione con la maglia dell'Al Nassr, Joao Felix spezza il digiuno e trova la via del suo primo gol arabo, pesantissimo: decide la semifinale di Supercoppa contro l'Ittihad di Benzema fermato 2-1. Il portoghese ha segnato poi una doppietta personale, rete però annullata per un fallo ad inizio azione. Gli altri due gol sono stati realizzati da Mané su assist di Brozovic e da Bergwijn. Incredibile la gioia di Cristiano Ronaldo che, davanti all'ok arrivato dal VAR non sa trattenere la propria esultanza che contagia compagni e panchina.

La sfrenata esultanza di Cristiano Ronaldo al gol di Joao Felix: è incontenibile

Se Joao Felix è stato protagonista decisivo, anche Cristiano Ronaldo non è stato da meno: Cr7 ha vissuto i minuti precedenti alla convalida del gol con particolare ansia, che non è sfuggita al pubblico presente. Si è rivolto all'arbitro, con un sorriso tra l'ironico e l'incredulo per poi sfogare tutta la sua tensione in una esultanza sfrenata che ha contagiato tutti, compagni in campo e panchina. Per quello che è un traguardo importantissimo conquistato dal fuoriclasse portoghese, oramai ad un passo per alzare l'ennesimo trofeo di una carriera sempre più impareggiabile.

La rete decisiva di Joao Felix, su assist al bacio di Cr7 in Al Nassr-Al Ittihad

Un gol, il primo, per Joao Felix arrivato da qualche settimana all'Al Nassr, ma di una pesantezza enorme. Perché grazie al suo tapin sotto misura con cui ha portato al raddoppio la propria squadra al 61′ ha eliminato l'Al Ittihad guadagnandosi la finale della Suadi Supercup, il primo trofeo in palio per la nuova stagione appena iniziata. Un digiuno per l'ex milanista portoghese che durava da quattro gare e che è stato interrotto nel match più delicato e importante, lasciando ben presto alle spalle le delusioni in rossonero. Una rete facilissima, praticamente a porta vuota, grazie ad una intuizione da fuoriclasse di Cristiano Ronaldo che ha irriso la difesa avversaria per poi regalare il più facile degli assist al connazionale.

VAR preciso e decisivo: prima espelle Mané, poi convalida la rete di Joao Felix

Un gol che ha spezzato di fatto gli equilibri e che ha permesso all'Al Nassr di prendersi il match che potrebbe valere il primo trofeo stagionale. Fino a quel momento, la semifinale era in perfetto equilibrio con la squadra di Cr7 ridotta in 10 contro 11 per una sciocchezza di Mané che, dopo aver siglato il momentaneo vantaggio, si è visto espellere tramite VAR per una bruttissima entrata sul portiere avversario, Yousef.

Moviola che è stata decisiva anche per la rete di Joao Felix: l'assistente arbitrale ha infatti alzato subito la bandierina nel segnalare fuorigioco ma le immagini dei replay hanno dato ragione a Ronaldo e Joao Felix. Tutto regolare e vantaggio che sarà mantenuto fino alla fine per la felicità di Cr7 e dei suoi compagni, di nuovo in finale di Supercoppa per la seconda volta consecutiva.