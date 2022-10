La Serie C prepara la rivoluzione: come può cambiare la Lega Pro con il nuovo format del campionato Durante l’Assemblea di Lega Pro è stato proposto un nuovo format per la Serie C, che dovrebbe vedere la luce dalla stagione 2023-2024. Tutti i dettagli.

A cura di Vito Lamorte

La Serie C potrebbe presto cambiare volto. Nell’Assemblea dei club di Lega Pro è stato presentato un documento con il nuovo format del terzo campionato professionistico italiano, sul quale si lavorerà per un mese fino alla versione definitiva. L'idea è quella di convocare una nuova assemblea già a fine novembre per l’approvazione e poi sottoporre questa nuova formula al Consiglio federale in tempo per renderla effettiva già per la stagione 2023/2024.

Ma, effettivamente, com'è questo nuovo format della Serie C? Le squadre sarebbero divise in sei gironi da dieci, con le prime cinque di ogni girone che accederebbero alla ‘Poule Promozione‘ e le ultime alla ‘Poule Retrocessione‘. La suddivisione dei vari gironi verrebbe effettuata in base a criteri oggettivi, partendo da vicinanza territoriale per il contenimento dei costi e tenendo conto di eventuali derby per aumentare la partecipazione dei tifosi allo stadio.

Alla ‘Poule Promozione', come anticipato, andrebbero le prime cinque squadre di ogni girone e le ultime cinque andrebbero alla ‘Poule Retrocessione': entrambe saranno costituite da tre gironi, che si rivelerebbero utili per determinare chi andrebbe ai playoff, alla fase finale degli stessi, ai play-out o in Serie D.

Andrebbero ai play-off 27 squadre, che partirebbero con le prime due squadre dei gironi della Poule Retrocessione e con i club che su sono piazzati dalla quarta alla decima classificata dei gironi della Poule Promozione, che si darebbero battaglia in tre turni con l’obiettivo di arrivare alla fase finale.

Proprio a quest'ultima fase verso la promozione parteciperanno 16 squadre: le 6 vincitrici del terzo turno, la prima, la seconda e la terza classificata di ognuno dei tre gironi della Poule promozione (9 squadre) e la vincitrice della Coppa Italia Serie C (1 squadra). Queste 16 squadre creeranno 4 distinti tabelloni, con due semifinali e una finale ciascuno: le 4 vincitrici delle 4 finali saranno promosse in Serie B.

Per quanto concerne la ‘Poule Retrocessione', all'inizio della fase qualificatoria i club si troveranno assegnati la metà dei punti ottenuti nella regular season: le prime e le seconde di ciascun girone (sei squadre totali) avanzano alla prima fase dei playoff (quella distribuita su tre turni), le tre 10^ classificate di ogni girone sono retrocesse e dalla sesta alla nona accederanno ai play-out per un totale di 9 retrocesse.