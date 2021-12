La Serie A vuole salvare la Salernitana (e la faccia): votazione all’unanimità in Lega In occasione dell’Assemblea Lega, i club di Serie A hanno votato all’unanimità per la richiesta di estendere il mandato del trust per la cessione della società fino a fine stagione.

A cura di Marco Beltrami

Il futuro della Salernitana in Serie A è appeso ad un filo. Un vero e proprio salvagente per il club granata è arrivato così dalle altre società del massimo campionato italiano in occasione dell'assemblea di oggi andata in scena a Milano. Queste ultime infatti all'unanimità (Lotito si è astenuto) hanno votato a favore di una richiesta di proroga al Consiglio della FIGC della gestione della Salernitana da parte del trust. In questo modo la squadra di Stefano Colantuono potrebbe terminare la stagione.

La situazione della società campana è molto delicata. Dopo la promozione in Serie A, la Figc aveva autorizzato la costituzione di due trust (ovvero uno strumento patrimoniale che prevede che il disponente, ovvero Claudio Lotito proprietario del club, affidi lo stesso ad un trustee che possa amministrarlo) con l'obiettivo di arrivare poi alla vendita delle quote, con termine ultimo del 31 dicembre 2021, ovvero a stagione in corso. Fino al 15 dicembre (data pattuita) però non sono arrivate proposte d'acquisto del 100% del pacchetto azionario, e la prospettiva di un'esclusione della squadra granata dal campionato si è fatta inevitabilmente più concreta.

(in aggiornamento)