La seconda vita di Danila Zazzera, torna al gol dopo operazione a cuore aperto: “Un grande esempio” Danilo Zazzera è stata operata a cuore aperto due anni fa ma dopo un lungo percorso riabilitativo è tornata in campo e domenica scorsa ha ritrovato la gioia del gol.

A cura di Vito Lamorte

I sogni aiutano ad andare avanti e a superare gli ostacoli che la vita ci mette davanti. Quando li raggiungi, poi provi a tenerti stretto tutto il più possibile e non sempre dipende da noi ciò che accade in seguito. A volte ci sono agenti e situazioni che non possiamo controllare o valutare e così tutto può svanire in un attimo.

Danila Zazzera, calciatrice classe 98′, probabilmente ha provato questa sensazione due anni fa: l'ex calciatrice di Inter, Sassuolo e Fiorentina ha subito un'operazione a cuore aperto per un'anomalia alla coronaria destra, che ha messo in pericolo la sua stessa vita e non solo la sua carriera calcistica.

L'attaccante ha dovuto affrontare un periodo di grande insicurezza e un percorso riabilitativo faticoso ma tutto è andato a buon fine: dopo un anno è stata la prima donna ad aver ricevuto l'idoneità sportiva in seguito ad un intervento di questo tipo ed è tornata finalmente a giocare a calcio.

La scorsa estate Zazzera si è trasferita all’Arezzo Calcio Femminile e lo scorso weekend ha fissato un altro punto importante nel suo sogno: la squadra toscana ha battuto per l'Apulia Trani, match valido per il campionato di Serie B, e la 24enne è tornata al gol dopo quasi quattro anni.

Un momento bellissimo a cui la FIGC Femminile ha voluto dedicare un post sui social: "Se ti operano a cuore aperto la tua vita è in pericolo, la carriera calcistica un ricordo sbiadito. Domenica scorsa Danila Zazzera è tornata al gol con i colori dell'Arezzo. Ben più di una semplice rete: un grande esempio e una grande storia di calcio. Danila, ti vogliamo bene!".

Lo scorso anno, ad un anno di distanza dall'operazione, aveva sottolineato la sua gioia per essere tornata in campo e ‘la felicità di aver ritrovato persone e cose che per 10 lunghi mesi mesi mi sono mancate'.

Dopo aver riassaporato il campo nei mesi scorsi, Danila Zazzera è riuscita ad alzare nuovamente le braccia al cielo per esultare ad un suo gol dopo aver visto il suo gran sinistro dal limite insaccarsi alle spalle del portiere avversario.

Questa 24enne nata a Napoli ma è cresciuta a Inveruno, periferia di Milano, ha cominciato a giocare nelle giovanili dell’Inter e dopo aver vestito le maglie di Sassuolo e Fiorentina ha il suo sogno scricchiolare: le dicevano che era impossibile e che non sarebbe mai più tornata a giocare ma Danila è tornata a rincorrere il pallone e a fare gol.