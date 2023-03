La sconfitta in amichevole contro il Marocco fa saltare i nervi al Brasile: “L’hanno visto tutti” Sconfitta sorprendente per il Brasile nell’amichevole contro un convincente Marocco spinto dagli “italiani” Sabiri e Cheddira. Nonostante in palio non c’era nulla, i brasiliani reduci dal flop ai Mondiali hanno mostrato molto nervosismo in campo e dopo la partita hanno polemizzato duramente con l’arbitro del match.

A cura di Michele Mazzeo

L'amichevole tra la grande sorpresa degli ultimi Mondiali, il Marocco, e la grande delusione della rassegna iridata, il Brasile, ha confermato quanto visto lo scorso dicembre in Qatar. Ad imporsi per 2-1 infatti è stata la nazionale nordafricana che dopo essere andata in vantaggio nel primo tempo con Boufal, ha vanificato il momentaneo pareggio di Casemiro con il decisivo gol del sampdoriano Sabiri (su assist del barese Cheddira) arrivato a dieci minuti dal novantesimo. Allo stadio di Tangeri è andato in scena un match equilibrato con però una sostanziale differenza tra le due compagini: da un lato infatti si è vista una selezione marocchina coesa nel seguire i dettami del ct Regragui, dall'altro, com'era inevitabile data la presenza di un commissario tecnico ad interim sulla panchina dopo le dimissioni di Tite, una Seleçao molto nervosa che si affidava quasi esclusivamente alle proprie individualità.

Nonostante si trattasse soltanto di un'amichevole in un periodo di transizione tecnica (la Federazione sta cercando di convincere l'attuale allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti a prendere la guida tecnica della Nazionale), i brasiliani non hanno preso bene la sconfitta prendendosela soprattutto con l'arbitro del match, il tunisino Selmi, reo, a loro dire, di aver arbitrato a senso unico.

A puntare il dito contro il direttore di gara dopo la fine del match inizialmente è stato il ct ad interim Ramon Menezes: "Non sono il tipo che parla degli arbitraggi, ma oggi l'hanno visto tutti…" ha infatti detto il 50enne promosso sulla panchina del Brasile a far da traghettatore dopo l'addio di Tite. Alle parole del commissario tecnico sono poi seguite quelle di alcune stelle della nazionale brasiliana che hanno imputato al fischietto tunisino la sconfitta. "Dovevamo vincere, ma penso che l'idea di gioco espressa sia stata buona. La difficoltà maggiore secondo me, con tutto il rispetto, è stata l'arbitraggio" ha difatti detto il capitano di serata Casemiro nel post-match riferendosi al fatto che, a suo dire, l'arbitro abbia fischiato troppi falli in favore dei marocchini e abbia annullato ingiustamente un gol di Vinicius Jr. per una posizione di fuorigioco.

Ancora più diretto è stato il giovane talento del Real Madrid Rodrygo che dopo la sconfitta del suo Brasile contro il Marocco ha puntato nuovamente il dito contro il direttore di gara della partita giocata a Tangeri: "Non mi piace parlare dell'arbitro, ma è stato un po' complicato, non voleva lasciarci giocare. Abbiamo spinto e lui ha sempre fischiato un fallo quando spingevamo. Questo ha reso le cose un po' complicate" ha difatti chiosato il classe 2001 confermando dunque che al momento all'interno della nazionale attualmente ancora prima nel ranking FIFA pesa tantissimo anche una sconfitta in un'amichevole in cui non c'era niente in palio, come già si era intuito dal grande nervosismo mostrato in campo dai giocatori della Seleçao.