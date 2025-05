La scommessa più eclatante dell’anno: ad agosto punta 3 euro, dopo 9 mesi di partite ne vince 20mila

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Il successo in Conference League da parte del Chelsea di Enzo Maresca, non solo ha permesso ai londinesi di raggiungere un risultato storico per il club inglese, ma ha anche reso felice uno scommettitore che ha visto realizzarsi quella che è stata subito definita la "scommessa dell'anno". Un una multipla, di soli 3 euro, in cui ha indovinato una serie infinita di "Antepost", con i successi nei rispettivi campionati di Napoli, Barcellona, Bayern, Liverpool e PSG. Inoltre aveva scommesso sul successo in Europa League del Tottenham. Mancava solo la vittoria del Chelsea, arrivata in rimonta: che ha portato l'incasso della giocata ad oltre 20 mila.

La vittoria in rimonta del Chelsea in Conference fa felice uno scommettitore

Probabilmente a fine primo tempo, Martin Mackay – questo il nome dello scommettitore – non ci credeva più: il gol dopo soli nove minuti di Ezzalzouli da parte del Betis e la cronica incapacità del Chelsea di andare a segno, sembrava aver indirizzato la finale di Europa League in direzione dei biancoverdi di Pellegrini. Una sconfitta che sarebbe costata tantissimo in termini di scommesse, visto che nella multipla a sette risultati, Mackay era già riuscito ad infilare un incredibile "filotto" di sei pronostici azzeccati. Poi, la reazione dei Blues che è coincisa con un secondo tempo pazzesco e 4 gol di rimonta rifilati agli spagnoli. Che sono valsi la gloria al Chelsea e una cascata di soldi per Mackay.

I pronostici inseriti nella scommessa: dal Napoli campione al Tottenham in Europa League

La giocata che è rimasta in bilico fino al 70′ si è trasformata da una enorme beffa alla scommessa dell'anno, visto che tra i risultati "antepost" inseriti c'erano tutti i pronostici relativi ai principali campionati europei con i rispettivi vincitori. Tutti azzeccati: il Napoli, campione d'Italia al fotofinish sull'Inter; il Bayern Monaco in Bundesliga; il PSG in Ligue 1; il Barcellona nella Liga spagnola e il Liverpool nella Premier League. Oltre a questi verdetti, Mackay però si era spinto anche oltre, inserendo la vittoria in Europa League del Tottenham e in Conference League del Chelsea.

la folle scommessa antepost che ha fruttato oltre 20 mila euro

La scommessa vincente dell'anno: con 3 euro, vinti oltre 20 mila euro

Nel corso del mese di maggio, via via, tutti i verdetti si sono piano piano inanellati. Fino al successo di misura del Tottenham nel derby tutto inglese con il Manchester United in Europa League. Poi, l'atto finale, non senza colpi di scena e il classico pathos finale. Ma alla fine, Mackay ha avuto ragione: tutti i risultati inseriti a inizio stagione, hanno trasformato una giocata semplice di soli 3 euro in qualcosa di incredibile, per un incasso finale da capogiro, superiore ai 20 mila euro.