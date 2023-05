La Sampdoria è salva, la bellissima dedica di Mancini a Vialli: “Il primo pensiero a te” Bellissima dedica di Roberto Mancini per Gianluca Vialli dopo il passaggio di proprietà della Sampdoria da Ferrero a Radrizzani: un messaggio davvero emozionante.

A cura di Vito Lamorte

La Sampdoria ha una nuova proprietà e il prossimo anno parteciperà al campionato di Serie B. Dopo la retrocessione e le nubi nere sul possibile fallimento, ecco che nelle scorse ore c'è stata la fumata bianca per il passaggio di proprietà da Massimo Ferrero ad Andrea Radrizzani, presidente del Leeds United in Inghilterra.

Grande soddisfazione tra i tifosi doriani dopo i tanti dubbi e le incertezze dei giorni scorsi, con ore di trattative lunghissime, piene di incertezze, frenate, accelerazioni e poche basi solide da cui partire ogni volte che ci si sedeva nuovamente intorno al tavolo.

Dopo le dichiarazioni di Ferrero (‘Un giorno mi rimpiangerete') è arrivato anche il comunicato diramato dalla Gestio Capital per annunciare l'acquisizione del club da parte di Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani: "È stata una vera e propria corsa contro il tempo. Una trattativa lunga ed estenuante che solo nella serata di martedì 30 maggio ha visto la sua positiva conclusione. Matteo Manfredi, Principal di Gestio Capital e Andrea Radrizzani, Chairman di Aser Group, esprimono tutta la loro soddisfazione per la chiusura dell’operazione che li ha portati all’acquisizione della Unione Calcio Sampdoria".

Tra i primi a commentare l'operazione di salvataggio del club, è stato Roberto Mancini, CT della Nazionale ed ex capitano della Sampdoria. Uno dei simboli della storia blucerchiata ha voluto festeggiare questo momento con un pensiero a Gianluca Vialli, amico, compagno nella squadra ai tempi dello Scudetto del Doria e collaboratore tecnico in azzurri.

Sul suo profilo ufficiale di Instagram il Mancio ha pubblicato una storia, con la foto del centravanti in maglia doriana e la scritta: "Il primo pensiero A te".

Vialli era molto legato alla Sampdoria e tempo fa era entrato anche lui in gioco per il futuro del club: quando il fondo americano York Capital Management aveva pensato di rilevare la società ligure si era fatto i nome dell'ex numero 9 come presidente per dare un punto di riferimento alla piazza.

Termina l’era di Massimo Ferrero alla Sampdoria e tutti tirano un sospiro di sollievo perché la situazione si era fatta davvero complicata: adesso il club può iniziare a lavorare per il futuro, anche nel nome e nel ricordo sempre vivo di Luca Vialli.