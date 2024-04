video suggerito

La rovinosa caduta di Barella sul pullman scoperto dell’Inter: abbattuto dai rami di un albero Nicolò Barella travolto dai rami di un albero durante la festa Scudetto dell’Inter sul pullman scoperto. Il centrocampista nerazzurro cade rovinosamente ma per fortuna nessuna conseguenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Nicolò Barella cade sul pullman scoperto dell'Inter durante la festa Scudetto nerazzurra. Il centrocampista sardo evidentemente non si accorge dei rami degli alberi che da lì a poco avrebbero impattato sul bus e finisce a terra. Il tutto sotto lo sguardo attento dei compagni di squadra e dei tifosi che stavano riprendendo la marcia del bus nerazzurri per le strade di Milano. Barella e Lautaro Martinez, insieme ad Acerbi e Dimarco, erano davanti a tutti seduti sulle ringhiere del bus scoperto quando improvvisamente vedono davanti a loro i rami degli alberi.

Immediatamente tutti si abbassano oppure preferiscono scendere direttamente proprio per evitare di essere abbattuti. Barella però evidentemente era distratto e non si accorge che sarebbe stato inevitabilmente travolto. A quel punto, una volta assicurati tutti che il centrocampista dell'Inter stesse bene, in tanti hanno riso di fronte a quella caduta a dir poco rovinosa dell'ex Cagliari. Una cosa del genere era già accaduta durante i festeggiamenti dell'Argentina sul bus scoperto dopo la vittoria dei Mondiali in Qatar a dicembre 2022.

Il precedente con l'Argentina di Messi: i giocatori sfiorano i cavi elettrici

In quel caso però i calciatori argentini campioni del mondo impattarono contro dei cavi elettrici. Paredes riuscì fortunatamente a perdere solo il cappello nel tentativo di schivarli mentre gli altri, Messi compreso, riuscirono ad abbassarsi a tal punto da non essere colpiti. Un rischio inevitabile sui pullman scoperti durante i festeggiamenti visto che il mezzo transita proprio per le vie della città che inevitabilmente sono caratterizzate anche da viali alberati di vario genere.

In questo caso Barella, appostato proprio di fianco a Lautaro, a differenza del capitano dell'Inter si accorge solo alla fine che i rami degli alberi si stavano pian piano avvicinando alla propria faccia. Riesce solo a vederli per poi essere colpito e catapultato sul pavimento del pullman tra lo stupore generale dei compagni. Uno dei tanti episodi accaduti in una festa Scudetto memorabile per l'Inter che ha voluto godersi fino all'ultima ora quel giorno da campioni d'Italia dopo un campionato dominato.