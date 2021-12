La Roma vince il derby femminile, danni all’auto della Bartoli: “Laziali poveracci, tornerete in B” La Roma ha vinto il derby femminile contro la Lazio. A fine gara però la capitana dei giallorossi, Elisa Bartoli, si è sfogata dopo aver trovato la sua auto danneggiata: “Laziali poveracci tornerete in B”.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Roma femminile vince il suo primo storico derby contro la Lazio facendo esplodere la festa giallorossa a fine gara. In un Tre Fontane gremito, le ragazze allenate da Spugna battono 3-2 i biancocelesti e agganciano il Sassuolo al secondo posto in classifica (bloccato sabato sul 2-2 dall’Inter) a quota 25 punti. Segnano Pirone, Bernauer e Glionna per la Roma, Visentin e Martin per la Lazio. Un successo che consente alla squadra giallorossa di chiudere al meglio il girone d'andata con la ciliegina del derby vinto.

A fine gara però accade qualcosa che ha davvero poco a che fare con il calcio e con lo sport in generale. La capitana della Roma, Elisa Bartoli, ritornata tra le convocate di mister Spugna giusto in tempo per il derby dopo essere risultata negativa al Covid, è stata protagonista di un durissimo sfogo sul proprio account Instagram. In una stories prima pubblicata e poi successivamente rimossa, la Bartoli riferisce di aver trovato la sua auto rigata all'esterno del Tre Fontane e si scaglia subito contro i tifosi laziali.

Su Instagram le sue parole sono durissime e forse anche per questo quella stories è stata poi immediatamente cancellata: "Volevo ringraziare quei poveracci dei tifosi laziali per avermi rigato tutta la macchina! Davvero complimenti, siete il brutto del calcio – riferisce la Bartoli letteralmente furiosa dopo quanto visto – Siete riusciti a dimostrarlo anche oggi. Tanto tra poco tornerete nella serie che vi compete, B! Ci vediamo al ritorno. Roma ha vinto! Dentro e fuori dal campo".

Il terzino della Roma, entrata nei minuti finali della gara dopo essere partita dalla panchina, non è riuscita a trattenere la rabbia per un gesto che è stato a dir poco spregevole. Uno spiacevole episodio che Bartoli ha voluto denunciare e condannare con fermezza al termine di una giornata che doveva essere solo di festa per lo sport e per la Roma dopo il successo nel primo storico derby calcistico femminile.